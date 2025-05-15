基隆國民運動中心委外廠商積欠2億債務 議會要求究責

基隆國民運動中心設備老舊，委外營運廠商還欠市府2億元，市議會要求查處究責。（記者盧賢秀攝）

2025/05/15 16:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆國民運動中心委託民間營運，長期來健身器材老舊，泳池水質不佳，牆壁滲漏，廠商積欠市府2億元款項，履約保證金1500萬元已扣光，已無任何保障機制，市議會今天要求市府政風處檢討，是否有管理或督導疏失，釐清責任，依違失程度究責。

2023年政風處調查發現，該公司財報，未如實登載收入，疑涉商業會計法及刑法，政風處另案辦理。

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市府斥資2億7千萬元興建國民運動中心，2017年移交營運廠商，營運期限到2027年1 月14日止。

但國民運動中心近年設備老舊，泳池水質不佳，空調不穩，牆壁滲漏等問題，遭到市民不滿投訴，多年來營運廠商積欠市府各種款項已達2億元，市府屢催繳，廠商卻僅象徵性繳納1元，市議會要求市府查處、改善營運。

政風處今天在市議會報告，指營運廠商第2年起土地房屋租金就未依期限繳納，市府依法動支銀行1500萬元的履約保證金，並要求廠商限期補足，但至今未補，目前已無任何保障機制。

經政風調查，營運廠商一直未通過ISO認證，品質難確保，消費者權益未獲保障；此外，羽球場地租借不公，開放給特定團體使用，違反契約規定，市府按日罰2萬元懲罰性違約。

基隆國民運動中心設備老舊。（記者盧賢秀攝）

基隆國民運動中心設備老舊。（記者盧賢秀攝）

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