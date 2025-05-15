稱罷免就是民進黨操盤 國民黨基隆市黨部：別再演了

國民黨基隆市黨部今天（15日）發布新聞稿，指控「別再演了，罷免就是民進黨在操盤」。（記者俞肇福攝）

2025/05/15 16:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對民進黨基隆市黨部今天（15日）指控國民黨基隆立委林沛祥關於罷團的言論不當一事，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，「別再演了，罷免就是你們民進黨在操盤。」

黃申棟指出，從去年罷免市長，到今年罷免立委，從戴璟安、李晏蓉，到現在罷團「基隆絕沛」全都是同一掛人馬、同一套劇本，一次又一次在基隆重演。請問，去年「拆樑行動」的主角之一戴璟安，現在是不是就出現在基隆罷免行動的第一線？說穿了，這些罷免團體不過就是民進黨的影武者，「表面公民、中實黨工」，幕後操盤的不是別人，就是民進黨市黨部自己。

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民進黨若真有膽量，就請公開承認罷免是你們發動的，不要一邊躲在罷團後面放話挑釁，一邊又假裝自己是「民主守門人」。

國民黨也要問一句，市議員張之豪、鄭文婷是不是民進黨提名的？現在成為罷免主角之一，民進黨基隆市黨部有沒有介入這些連署過程？有沒有利用資源替他們護航？這些才是市民想問、應該問、需要答案的問題。

國民黨基隆市黨部在此鄭重呼籲，停止消費基隆人民的情緒，停止將基隆市當成民進黨內鬥、鬥爭對手的戰場。民主不能成為你們政黨報復的工具，罷免更不能成為你們敗選後不服輸的出口。

最後，國民黨要告訴民進黨市黨部：你們要繼續傷害基隆人的尊嚴，國民黨絕不罷休！

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