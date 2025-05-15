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    中國統戰營隊滲透大學校園 鍾佳濱要求比照旅遊發布「警示燈號」

    針對中國統戰營隊竟滲透大學舉辦說明會，民進黨立委鍾佳濱15日質詢陸委會。（圖取自國會頻道）

    針對中國統戰營隊竟滲透大學舉辦說明會，民進黨立委鍾佳濱15日質詢陸委會。（圖取自國會頻道）

    2025/05/15 16:06

    〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立法委員鍾佳濱今（15日）質詢時，針對中國統戰營隊竟滲透到我大學舉辦說明會一事，要求國安局、陸委會盤點現行法規的介選樣態和參與共諜組織漏洞，並偕同教育部針對大學協助中國統戰活動擬具因應措施，比照「旅遊警示」，對中國來台招攬教育交流的團體，以不同「燈號」標記、示警。

    立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

    鍾佳濱質詢時關切，現行「國安法」下參與共諜組織者並無受到規範，如前陸軍上校向德恩簽署降共承諾書，竟只被依「洩密罪」判徒刑，這是應該趕快補起的漏洞。另外，「反滲透法」中介選的灰色地帶行為如何認定，如帶團到中國旅遊、接受資助、落地接待，再暗示要支持特定候選人等，都是介選手法，然而目前法律也未明文規定，法規上也應補充。

    國安局副局長黃明昭允諾，會協同調查局、陸委會針對新型態介選提出定義，並於一個月內提出報告。陸委會副主委沈有忠也同意，將會在一個月內盤點「國安法」第2條的疏漏樣態，一個月會擬具修法向委員會報告。

    另針對近日爆出新黨系統的「鯤鵬會」牽線台灣學生赴中國統戰營隊，涉違「兩岸條例」一事，鍾佳濱要求，陸委會應比照美國國務院對其國民發布的「海外旅遊警示燈號」，向國民提醒各國狀況（我國外交部亦同），針對中國境內、特別來台招攬學生進行教育交流的團體，給予「燈號警示」，讓學生、師長有判斷風險的指標，防止孩子被統戰。

    沈有忠則說明，陸委會現行確實有針對一些交流活動發出提醒，譬如說不只是落地接待，如果活動內容刻意安排參訪紅色供應鏈，或者讓學生實習，甚至加入相關單位，我們會提高警戒，提醒學生、學校或交流方，這些活動可能帶有統戰意涵。

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