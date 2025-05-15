百年神尊被「斬首」文資法保護不了！彰化縣議員曹嘉豪轟離譜

男子爬上神桌，把廟裡近30尊百年神像「斬首」，過程都被監視錄影器拍下。（圖擷取影像）

2025/05/15 16:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣大村鄉五通宮，7日發生男子持鐮刀闖入，不但掃落供桌物品，還把廟裡近30尊神像「斬首」，場面怵目驚心，由於神像不乏1、200年甚至近300年歷史，信徒看到神明被破壞，心痛不已。，縣議員曹嘉豪今天（15日）在縣議會定期會也砲轟，這些神像卻因未具文資身分，沒辦法獲得保護，「神明被砍頭，竟然無法可罰，這合理嗎？」

縣議員曹嘉豪在今天在縣議會定期會砲轟縣府，他指出五通宮是當地重要信仰中心，更是全縣共同的文化資產之一，廟宇雖被登錄為歷史建築，受到《文化資產保存法》保障，但神像卻因未具文資身分，沒辦法獲得保護，「神明被砍頭，竟然無法可罰，這合理嗎？」

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他要求縣府正視信仰文化的完整性，儘速啟動神像的文資登錄程序，協助修復損壞神尊，並針對破壞行為依法追責、求償，讓信眾能重新在一個莊嚴、有尊嚴的空間敬拜神明。

對此，文化局長張雀芬表示，五通宮的廟體在2014年已被登錄為歷史建築，事發後文化局人員立即到場了解，目前廟體並未受損，因此不適用文化資產相關罰則，而神像因非縣定古物，也無法用《文化資產保存法》第103條來處罰。不過文化局會協助廟方提出登錄古物的申請，並按規定程序審議，盼未來能有更多文資保障。

針對破壞行為，警察局長陳明君指出，警方在案發當天就已將涉案男子依毀損罪嫌移送法辦。

彰化縣議員曹嘉豪今在議會縣政質詢，要求文化局針對五通宮神尊被砍頭事件，啟動文資登錄，守護在地人的信仰。（圖縣議會提供）

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