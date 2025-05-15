卓榮泰指紀念日條例未違憲不覆議？ 行政院：致力協助產業

立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議，對此，行政院發言人李慧芝今（15）日在院會後記者會表示，院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。 （行政院提供）

2025/05/15 15:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議，對此，行政院發言人李慧芝今（15）日在院會後記者會表示，院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。

李慧芝說，院長已表示條文內容其實沒有違憲，不過新法對於中小企業還是會有所衝擊，在法案公布後，政府會致力面對未來的實質調整與對產業的影響。對於如何協助產業安排人力？李慧芝說，待收到條文內容後再討論。

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至於是否立法院會日前三讀修正「核子反應器設施管制法」也提覆議？李慧芝表示，確保核能發電機組的安全，是國家對民眾最基本的責任，單純修法並無法保證核安，待行政院收到三讀法案條文後將審慎研議內容。

民進黨團今天針對中央政府總預算以及財劃法聲請釋憲，李慧芝說，院長卓榮泰已說明，為捍衛憲政機關尊嚴，政院將提出釋憲，目前已蒐集完各部會意見，進行相關行政流程，後續會依據訴訟策略考量，儘速向憲法法庭聲請釋憲。

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