為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰指紀念日條例未違憲不覆議？ 行政院：致力協助產業

    立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議，對此，行政院發言人李慧芝今（15）日在院會後記者會表示，院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。 （行政院提供）

    立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議，對此，行政院發言人李慧芝今（15）日在院會後記者會表示，院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。 （行政院提供）

    2025/05/15 15:45

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議，對此，行政院發言人李慧芝今（15）日在院會後記者會表示，院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。

    李慧芝說，院長已表示條文內容其實沒有違憲，不過新法對於中小企業還是會有所衝擊，在法案公布後，政府會致力面對未來的實質調整與對產業的影響。對於如何協助產業安排人力？李慧芝說，待收到條文內容後再討論。

    至於是否立法院會日前三讀修正「核子反應器設施管制法」也提覆議？李慧芝表示，確保核能發電機組的安全，是國家對民眾最基本的責任，單純修法並無法保證核安，待行政院收到三讀法案條文後將審慎研議內容。

    民進黨團今天針對中央政府總預算以及財劃法聲請釋憲，李慧芝說，院長卓榮泰已說明，為捍衛憲政機關尊嚴，政院將提出釋憲，目前已蒐集完各部會意見，進行相關行政流程，後續會依據訴訟策略考量，儘速向憲法法庭聲請釋憲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播