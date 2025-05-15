汪志冰酸綠營「去漢化」 蔣萬安：確實無法理解

蔣萬安說，確實無法理解行政院這樣的分類修正，絕大部分民眾也很難理解。（記者方賓照攝）

2025/05/15 16:10

〔記者劉詠韻／台北報導〕有網友近期指，行政院官網於台灣族群組成的介紹頁面，移除高達96.2%「漢人」，並改以「其餘人口」取代。台北市長蔣萬安今質詢回應確實無法理解該項修正；國民黨議員汪志冰則批評民進黨躲在「台灣前途決議文」後面當保護傘，不敢面對台獨立場，反寄生中華民國、借殼上市，大搞模糊與矛盾，並稱若有膽就宣布台灣獨立，不要每天用小鼻子小眼睛的方式處理國家大事。

汪志冰今於市長專案報告質詢，形容行政院該修正一本正經、胡說八道，並以化象徵人物為例，詢問蔣萬安對其族群歸屬的看法。汪指出，白沙屯媽祖信仰活動吸引數十萬人參與，媽祖屬於哪個族群？蔣回應，應該是漢人；汪接著問關公與屈原的族群背景，蔣皆表示「也是漢人」。

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汪志冰批評，民進黨政府尤其總統賴清德，長期從事「去中國化」、「去漢化」的操作，不解意義何在，並強調這些歷史均為無法抹滅的事實，更批評行政院以「其餘族群」涵蓋大多數人口的做法令人無法接受。對此蔣萬安回應，「確實無法理解行政院這樣的分類修正，絕大部分民眾也很難理解」。

汪進一步表示，希望賴清德總統能在清明祭祖時，看看祖墳上的墓碑，許多先民來自唐山、安西、同安等地，這些族群淵源不容否認，並質疑，原來政府的官方網站能將占台灣96%人口的族群，簡化為「其餘人口」。

汪志冰續指，官方資料標示原住民族群占比2.6%「是正確的」，原住民才是真正意義上的台灣人，但卻被民進黨用的很爽，呼籲政府應停止操作族群議題，停止利用「台灣前途決議文」作為保護傘，「寄生在中華民國之下借殼上市」這種手段更是格局狹小，令人不屑。

她更批評民進黨躲在「台灣前途決議文」後面當保護傘，不敢正面面對台獨立場，反而「寄生中華民國，借殼上市」，大搞模糊與矛盾，並稱若有膽就宣布台灣獨立，相信一定會大成功，不要每天用小鼻子小眼睛的方式處理國家大事。

最後，汪志冰強調，一個政府應該團結人民，而非利用人口結構操弄認同、製造分裂，直斥這樣的手法極其可笑。

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