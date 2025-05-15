國民黨推「反綠共罷賴小卡」衝二階 「山除薇害」質疑恐淪資安破口

國民黨15日舉行「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/05/15 16:14

〔記者甘孟霖／台北報導〕為衝罷免綠委案，國民黨今（15日）上午召開「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」記者會，公布該黨全國連署據點地圖，並推出具有NFC功能的限量「反綠共罷賴小卡」，宣稱手機碰一下，就可以顯示相關網頁。對此，罷免藍委王鴻薇團體「山除薇害」質疑，卡片恐有資安疑慮，此外國民黨一系列操作手法，與中共分化手法雷同。

國民黨製作具有NFC功能的限量「反綠共罷賴小卡」，民眾只要拿手機碰一下，就可以顯示出網頁，其中會有反綠共影片資訊及罷免連署書。

請繼續往下閱讀...

對此，「山除薇害」表示，這不只是小卡，更可能牽涉資安與操弄疑慮，國民黨宣稱該小卡搭載NFC功能，相較於一般常見的QR code 形式，國民黨大費周章不免令人擔憂，是否另有用戶資料蒐集的意圖？其所使用的系統能否保障用戶個資？前有基隆、花蓮等地公部門濫用戶政資料的前車之鑑下，絕對該對此提高警覺。

團隊也質疑，客製化的NFC小卡全系列共5款，更可搭載NFC系統，製作成本顯然不低，單價難道沒有超過選罷法所規範的30元嗎？其經費來源是否合理合規？是否涉及第三地（如淘寶）代工導致資料流出？國民黨一邊抹黑罷團「日領2千」，又高成本打造宣傳品，雙重標準昭然若揭，財務透明也令人質疑，應該向大眾說明罷免所投入的資源從何而來？流向何處？如若製作成本超過法規上限，又該如何自處？若真如過往慣用平台（淘寶）進行代工，其資安風險國民黨是否能承擔？

「山除薇害」也批評，國民黨將「罷免總統」當作煽動仇恨、操弄情緒的政治手段，小卡設計還屢屢將我國民選總統與中國共產黨昔日領導人毛澤東進行不當類比；國民黨先前才因主席朱立倫「納粹說」引發國際譁然，如今又用高度情緒性標籤試圖帶風向。

「山除薇害」指出，國民黨手法與中共慣用的「分化內部、削弱民意」策略雷同，也呼籲民眾，尤其是正籌備第三階段罷免的各地夥伴——請守住民主最後一道防線，在第三階段投下同意罷免票，共同下架不適任立委

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法