四叉貓幫台南黨部抄名冊起訴書「劃重點」 網驚：龍介仙會不會被押

網紅四叉貓今日幫起訴書「劃重點」，強調台南黨部副主委莊占魁被搜索的時候，與國民黨立委、黨部主委謝龍介的LINE對話紀錄，已經全部刪除。（擷取自四叉貓臉書）

2025/05/15 17:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南地檢署偵結罷免民進黨立委王定宇提議人名冊偽造文書案，起訴國民黨黨工11人、緩起訴37人。網紅四叉貓今日幫起訴書「劃重點」，強調台南黨部副主委莊占魁被搜索的時候，與國民黨立委、黨部主委謝龍介的LINE對話紀錄，已經全部刪除。對此，網友紛紛喊：「謝龍介穩了」、「LINE對話可以還原耶」、「龍介仙到底會不會被押呢」。

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，南檢上週依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。根據完整起訴書，幾乎所有被傳喚者皆認罪，而莊占魁一月是接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各三千份罷免提議書。

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四叉貓今日在臉書PO文「導讀台南抄名冊的起訴書」，他特別看到起訴書第14頁，並替「莊占魁於114年3月20日搜索時，已經將與謝龍介的LINE對話紀錄全數刪除」兩句劃上重點。

貼文下方，網友紛紛表示：「這種應該還原的出來吧」、「龍介仙到底會不會被押呢」、「謝龍介穩了」、「沒有錯為什麼要刪呢？」、「放心 Line那邊一定有資料」、「等會期結束就知道了！」還有網友直接Tag謝龍介問：「到底說了什麼？可以告訴大家嗎？為什麼要刪除？」

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