傅崐萁：守護台灣、振興產業回應民意 立法院敞開大門討論

國民黨團總召傅崐萁（資料照）

2025/05/15 15:38

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團幹部今日中午在國民黨智庫與黨中央、智庫幹部共商立法院本會期與下會期要推動的重要法案，國民黨團總召傅崐萁會後受訪指出，黨團成員經過相當時間討論後，對於國家振興迫切需要的相關預算，都會全力支持，有關如何守護防衛台灣的相關計畫、守住國防，確保台灣2300萬人的安全，國民黨也都會支持。

傅崐萁呼籲賴政府，要以開大門、走大路的方式，光明正大向立法院提出，不要用夾帶或名目不對的方式，尤其是這次的產業振興條例與勞工紓困救命錢，希望賴政府不要客氣，該怎麼守護台灣、振興產業並回應民意，立法院都會敞開大門，讓相關條例提案在立法院討論。

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傅崐萁會前受訪時表示，大家今日討論的都是目前非常急迫需要通過的法案，從還假於民，再到還錢於民，還有包括如何振興台灣產業的特別條例，預計下週三就會送出經濟委員會，行政院所提特別條例方案是否符合人民迫切需求，朝野必須達成共識，畢竟現在在野黨版本與行政院版本南轅北轍。

他並質疑國造潛艦迄今海試時間都仍未確定，政府已經花了1300、1400億通過的預算，竟然到現在都沒有辦法海試，第2艘、第3艘也都已經簽約了，第一艘的原型艦卻不能海測，還有行政院威脅全民如果不補貼台電，連民生電費都要上漲，一個失能、無能 的貪汙腐敗政府，購買綠電每度高達5、6元，台電公司怎麼可能不破產？

國民黨主席朱立倫昨已宣示，國民黨將在立法院本會期與下會期推動國防、產業、能源等3項安全的立法工作，其中國防安全部分將著墨國防現代化、加強電子戰能力以及人員訓練專業提升、增強國土防衛能量、社會安全韌性，擬於下會期聯手民眾黨推出國防特別條例與特別預算。

在產業安全部分，國民黨主張台灣重要產業與關鍵性產業必須根留台灣，能源安全除了日前已經通過的核管法，讓核電延役20年，國民黨也將推動修正電業法，讓能源配比、節能減碳入法，以確保能源安全。

國民黨立委羅明才受訪表示，台灣只有一個，一定要保護中小企業、台積電與相關半導體，面對未來能源安全問題，也要嚴肅看待，台灣目前卻在搞勞民傷財的惡罷，應該重新回到正確的道路，討論出台灣在中美關稅大戰下，究竟如何生存下去才比較重要，主軸應該拉回民生議題上面。

對於媒體提問花蓮地檢署昨日起訴涉嫌「查水表」的花蓮縣政府民政處長明良臻等3名官員，傅崐萁僅回一切依法。

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