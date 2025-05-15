政院拍板健保資料管理條例草案 明定退出權相關規範

對於「人體生物資料庫管理條例」修法進度，衛福部次長林靜儀說明，現正在進行中，希望儘速徵詢各部會意見後，將草案送赴行政院通過。 （行政院提供）

2025/05/15 15:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（15）日通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定退出權等相關規範。行政院長卓榮泰表示，AI與大數據應用是時代潮流，更是建構開放政府理念下的必要途徑，但其中涉及維護國人隱私，與民眾的權益息息相關。

卓榮泰指出，為因應憲法法庭111年憲判字第13號判決，衛福部推動制定「全民健康保險資料管理條例」草案，以完備對人民資訊隱私權之保障，並規範提供或使用健保資料應遵行法定要件、正當程序及監督防護機制等事項，以及當事人得請求停止利用之相關規定，以確保個人健保資料經依法定程序處理後，可兼顧研究應用，與個人資訊隱私及自主權益。

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衛福部說明，草案針對健保資料於原始蒐集特定目的外之利用及管理，建立組織上及程序上之監管機制；明確規範申請資格、目的及審查程序，確保健保資料利用之合理性與安全性；並建立嚴謹的監督防護機制，設置健保資料諮議會，強化健保資料庫建置、管理及傳輸過程中的安全；研訂退出機制，賦予當事人請求停止健保資料特定目的外利用之權利，並規範對例外不許停止之情形，以保障人民資訊自主權。

另針對「人體生物資料庫管理條例」修法進度，衛福部次長林靜儀在院會後記者會說明，因為國內有相關資料庫，接下來的人體資料庫必須建立相關管理、作為各資料庫之間的平台，讓資料庫運用能夠兼顧隱私與參與者權利，又能夠整合相關資源和研究項目，加速台灣醫學及科學研究發展，近期行政院政務委員陳時中召集各部會逐條討論，現在正在進行中，希望儘速徵詢各部會意見後，將草案送赴行政院通過。

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