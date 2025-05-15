綠提總預算、財劃法釋憲 國民黨團：中央惡婆婆對付地方小媳婦

國民黨團召開「民進黨毀憲亂政 肥中央瘦地方」記者會。（國民黨團提供）

2025/05/15 15:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨黨團今宣佈將114年度中央政府總預算案及《財政收支劃分法》修正案送交大法官釋憲。國民黨團召開記者會批評此舉是「肥中央、瘦地方」，壓榨地方不是對抗在野黨，是對抗全民；更過分的是，行政院主計總處還通知各縣市政府，將5月到12月刪掉對縣市政府一般補助款636億元，用政治性手段壓榨地方財政。

書記長王鴻薇表示，民進黨團再次拿大法官當遮羞布、政治鬥爭的工具，只要是民進黨不喜歡的法案通過就搬出大法官來助拳。目前為止，民進黨已針對國會改革法案、《憲法訴訟法》、《公職人員選罷法》、114年度中央政府總預算案和《財政收支劃分法》共五個法案提出釋憲。

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王鴻薇表示，民進黨一開始希望趕快通過總預算案，現在立法院各委員會正陸續排審相關解凍案，期間民進黨政府又一再哭窮、賣慘，聲稱政府部門要關門。結果現在證明，真正擋預算是民進黨，要將114年度中央政府總預算提出釋憲。

王鴻薇表示，民進黨的中央政府是「惡婆婆」，苛扣地方政府財政收入。《財劃法》25年未修，民進黨從賴清德擔任台南市長開始，幾乎所有擔任過民進黨地方首長的人都呼籲要優先修正《財劃法》。《財劃法》修法過後，民進黨竟然拿去釋憲，其目的是要在下半年要編列115年度中央政府總預算時，苛扣給地方政府的錢，明年將要舉行縣市長選舉，心機好重。

王鴻薇說，更過分的是，因民進黨政府不認立法院通案樽節決議，行政院主計總處直接通知各縣市政府，將5月到12月刪掉對縣市政府一般補助款636億元，這是「中央惡婆婆，對付地方小媳婦」，用政治性手段壓榨地方財政。

國民黨副書記長王育敏表示，《財劃法》在賴清德擔任台南市長時，一再認為《財劃法》該修法，結果昨是今非，選上總統之後就忘了一乾二淨，對你有利就主張是對的，當發現大權旁落，錢要分配給地方後，賴清德就開始反對，現在竟還上演釋憲戲碼，荒唐至極。

王育敏表示，依據地方自治的精神，財劃法讓地方首長有更多的資源和財政權，更有效率為地方提供服務。現在民進黨中央執政，反過頭來懲罰地方政府，扣住地方一般性補助款高達636億元，非常惡劣。

另外在總預算部分，王育敏指出，此刻在衛環委員會正在審查勞動部解凍案，事實上許多委員會的解凍案都已經在處理，處理過後各部會預算解凍後，部會就可以使用相關預算。今天民進黨團把總預算案提出釋憲，這是讓各部會不要做事？還是搞政治鬥爭？完全不顧國家正常運作。民進黨是不是該問各部會首長，真的願意把總預算案送去釋憲？

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