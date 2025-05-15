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    蔣萬安拿「罷韓」救援盧秀燕 尹立:我認了是邊緣人

    尹立繪製圖表釐清罷韓案二階連署相關數據，批評蔣萬安身為首都市長、竟用模糊數據混淆視聽，替偽造連署開脫，他自嘲「我認了、我是邊緣人」。 （翻攝尹立臉書）

    尹立繪製圖表釐清罷韓案二階連署相關數據，批評蔣萬安身為首都市長、竟用模糊數據混淆視聽，替偽造連署開脫，他自嘲「我認了、我是邊緣人」。 （翻攝尹立臉書）

    2025/05/15 15:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長蔣萬安以「罷韓」救援台中市長盧秀燕涉及萬餘份死亡連署，罷韓四君子之一的尹立指出，首都市長選擇用模糊數據混淆視聽，替偽造連署開脫，「我認了、我是邊緣人」。

    尹立指出，同為外省後代，蔣萬安、林沛祥這樣Top 1的人，果然跟他是清潔隊員之子的邏輯不同，基本數字與事實俱在，公子們還可以胡說八道，真不是他這樣的邊緣人可以理解！

    尹立回顧2020年罷韓二階連署，當時送件總數40萬7547份，合格數37萬7662份，合格率為92.82%，其中死亡連署僅39人，占比僅0.0095%。

    他表示，根據中選會及媒體公開資料，2020年罷韓案二階總連署人數超過40萬，其中死亡連署僅約39件，完全無法稱為「大量」，反觀近期針對綠營立委的罷免案中，4萬多份的連署書竟有高達近兩千份死亡連署，不合格份數更高達3到4成，近期檢調都已查獲或犯罪自白，國民黨大量抄寫黨員名冊事實，蔣萬安還敢公然造謠說謊！

    尹立強調，罷韓案並未傳出有系統性的造假行為，但國民黨過去公投連署，還有這次罷綠連署案卻出現抄寫政黨黨員名冊、明顯偽造簽名等狀況，涉及偽造文書與違反個資法，已被檢調調查，部份已經起訴，這才是真正的「大量死亡連署」，而且是明確違法，不能混為一談。

    他痛批蔣萬安身為首都市長，卻選擇用模糊數據混淆視聽，替偽造連署開脫，實屬失格；若真要講「依法行政」，請先查清誰在違法、誰在濫用民主制度，而不是護航到底。

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