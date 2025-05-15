增資「氣候高影響力特別基金」 國合會與歐洲復興開發銀行簽約

國合會秘書長黃玉霖與歐洲復興開發銀行（EBRD）副總裁Mark Bowman，14日在英國倫敦舉辦的歐銀年會期間簽署「氣候高影響力特別基金」增資合約。（圖由國合會提供）

2025/05/15 15:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會秘書長黃玉霖與歐洲復興開發銀行（EBRD）副總裁Mark Bowman，14日在英國倫敦舉辦的歐銀年會期間簽署「氣候高影響力特別基金」增資合約，將增加投入3500萬美元資金於「氣候高影響力夥伴平台（HIPCA）」。

國合會指出，國合會與歐銀自1990年代以來，展開合作已逾30年，透過多項特別基金推動微小中型企業發展、農企業升級、綠色基礎建設與能源轉型等計畫，攜手促進歐銀受惠國家之經濟轉型與升級，積極展現我國致力推動全球綠色轉型與強化氣候韌性之決心。

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國合會在2021年加入由歐銀發起並獲美國、加拿大、英國、瑞士、荷蘭、瑞典、芬蘭等11個國家支持參與的「氣候高影響力夥伴平台（HIPCA）」，雙方已成功推動多項計畫，包括協助立陶宛維爾紐斯市更新無軌電車、波蘭零售連鎖超商降低碳排、烏茲別克廢水處理，以及土耳其震災地區輸電網的復原行動等。

國合會表示，為了彰顯對全球氣候行動的持續承諾，國合會將增加投入3500萬美元資金於HIPCA，此次增資將共同擴大對中東歐及中亞地區綠色投資計畫之支持，進一步促進全球氣候目標之實現。

國合會表示，他們將持續強化與歐銀的全方位合作模式，除了提供融資外，也將結合台灣的技術合作資源，推廣台灣在數位科技與智能應用的專業優勢，盼透過雙方資源的結合，為受惠國家的發展帶來更大的綜效，攜手邁向韌性與永續的未來。

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