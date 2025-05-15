苗栗罷免藍委未達標 曾玟學才籲別秋後算帳、邱鎮軍就提告妨害名譽

苗栗罷團常設連署站設有「以賭養毒」立牌，被立委邱鎮軍提告妨害名譽。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

2025/05/15 14:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍立委陳超明、邱鎮軍，二階連署未達法定門檻而未送件；縣議員曾玟學也呼籲懇請陳、邱兩人，別對簽下連署書的民眾和表達支持的店家秋後算帳。但罷團的苑裡常設連署站，今（15）日上午就有警方登門，得知是邱鎮軍提出妨害名譽告訴。

苗栗罷團推動罷免第一選區無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，二階連署法定門檻件數分別為20586、23178份，但至5月12日送件截止日，分別僅收得18818、20918份，未達法定門檻，罷團沒有送件。

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當天，曾玟學也呼籲懇請陳、邱2人，別對簽下連署書的民眾和表達支持的店家秋後算帳，「你們並不知道，這背後代表著多大的勇氣與愛」。

但罷團表示，今天上午有警方前往苑裡的常設連署站「了解情況」，得知是邱鎮軍提出「妨害名譽」告訴。此舉引發連署站志工們極大不安，擔憂自身安全與合法行動是否遭受打壓。

對此，邱鎮軍表示，他尊重公民行使罷免的權力，但不能造謠抹黑，該連署站的立牌以文字指他「以賭養毒」，就是對他名譽的不實汙衊，因此提告。

曾玟學則指出，邱鎮軍此種秋後算帳的行為，只顯得其度量小，且用其一貫威脅、恐嚇的手法，讓對方心生畏懼。他與邱競選立委期間，「以賭養毒」也是他的文宣用字，當時邱也對他提告妨害名譽，但經法院審理，邱被判決敗訴。

曾玟學說，如今邱鎮軍又再對一般民眾使用告訴手段，其目的就是要讓民眾心生畏懼，讓人民噤聲。

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