宜蘭一般性補助少25.5億元，縣府重申衝擊民生社福支出。（記者王峻祺攝）

2025/05/15 14:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今年一般性補助款有25.5億元被中央列為「未分配數」，行政院主計總處主計長陳淑姿14日在立院答詢時，建議宜蘭可縮減歲出，甚至自行舉債。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天重申，暫緩撥付補助款，將衝擊民生社福支出，且亦無新增舉債空間。

受到藍、白立委大砍預算衝擊，宜蘭縣今年一般性補助款原93.6億元，其中25.5億元被列為「未分配數」，等同凍結。陳淑姿針對立委陳俊宇質詢時回應，宜蘭縣這2年都有盈餘，一般性補助確定要刪減部分是影響歲入，若自行縮減歲出是不會影響，如果確實會影響，可以自行舉債，「我查了一下還有舉債的空間跟額度。」

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不過中央說法遭縣府駁斥，林茂盛今澄清，近年宜蘭歲計雖有賸餘，然皆依法用於彌補歷年累積的預算絀數，迄今尚有累計短絀高達新台幣67億餘元，長短期債務合計達173億元，財政壓力沉重。

他說，另依今年4月底統計，宜蘭1年以上未償公共債務比率已達債限60％以上，仍被行政院列為中度管理縣市，並函示應持續加強開源節流、減債控管，主計總處卻反建議宜蘭以舉債因應缺口，與中央財政紀律政策大相逕庭，縣府亦無新增舉債空間，實難以舉債支應。

林茂盛強調，此次被暫緩撥付的補助款中，包含平衡預算補助約20億元及教育、社福、經濟服務支出約5億元，為縣府年度總預算中不可或缺的財源。縣府今年度總預算規模約309億元，其中普通統籌分配稅款及一般性補助款占比超過五成，今遭逢主計總處刪減補助款27％，財政衝擊極為嚴峻。

他說，主計總處建議縮減歲出，將直接衝擊六大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及各項民生服務，連縣府既定重大建設亦將面臨停擺；更何況近期縣府也陸續接獲教育部通知，部分計畫型補助款的補助比例亦大幅調降，由原約89％降至約45％，為維持教育經費正常運作，縣府皆以縣款予以補足。

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