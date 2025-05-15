「Top 1％」說法惹議 林沛祥：言論遭斷章取義

立法委員林沛祥指言論遭斷章取義扭曲。（ 記者盧賢秀攝）

2025/05/15 15:02

〔記者盧賢秀／基隆報導］國民黨立委林沛祥日前稱罷團是「社會邊緣人集合體」，又被翻出過去他曾自稱「國會議員是那百分之一的優秀人才」，引發討論。對此，

林沛祥表示言論遭斷章取義，他不否定公民行使罷免權，但不接受污衊與扭曲。

請繼續往下閱讀...

林沛祥表示，他原意是說「能夠進入國會殿堂的立委，無論藍綠白，都是全台灣前1%的優秀人才」，這是對所有民意代表的肯定，結果卻被刻意曲解成自誇是「Top 1%」。為了推動罷免，不惜扭曲事實，製造對立，這樣的操作，只會讓人對台灣民主政治更失望。

其次，針對「社會邊緣人」的爭議，他在節目中的原意，是針對部分罷免行動中的極端言行，他尊重公民參與公共事務的權利，也從不逃避被檢視，但被有心人刻意剪輯、斷章取義，轉為仇恨與霸凌，屬實令人感到遺憾。

林沛祥指出，不論是去年罷免謝國樑市長的行動，還是現在針對自己的罷免案，背後都有民進黨地方組織與所謂「公民團體」合作的影子。戴璟安、李晏蓉等人，從去年的拆樑行動再到今年的絕沛，從沒離開過舞台。早在第一階段啟動時，就預期會進入三階段，也早已做好準備，但他仍期盼政治不該淪為反覆動員仇恨的工具。

民進黨基隆市黨部主委林明智公開表示要將罷免二階門檻衝到110%、120%，這樣的話語與動員方式，已與所謂「公民自主」的精神背道而馳。民意不是黨意，操作不是參與，基隆市民連續兩年被捲入罷免風暴，難道還不夠嗎？

最後，林沛祥也表示，要做的事不會變，不會因為政治抹黑而停下腳步，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。

立法委員林沛祥指言論遭斷章取義扭曲。（ 記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法