世壯運國旗規範未明 苗博雅示警：烏克蘭選手抗議恐讓北市捲入爭議

台北市議員苗博雅今質詢指，執委會未清楚說明世壯運的國旗規範，若有烏克蘭選手抗議違反國際奧會規定，恐讓台北市捲入爭議；圖左為台北市長蔣萬安，圖右為體育局長游竹萍。（記者方賓照攝）

2025/05/15 14:16

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世壯運開幕在即，僅剩不到兩天的開幕時間，籌辦單位仍狀況百出。台北市議員苗博雅今質詢指，執委會聲稱賽事均依照國際奧會標準籌辦，但奧會早於2022年立訂規範，俄羅斯、白俄羅斯違反奧林匹克憲章，因此禁止旗幟、國家識別在任何體育活動出現，若有烏克蘭選手抗議違反國際奧會規定，恐讓台北市捲入爭議；另世壯運官網至今仍未見「可以攜帶國旗場合」的相關說明，呼籲市長蔣萬安應把握最後的時間，及時改進。

「先幫大家拆除世壯運的一個地雷，賽事開始後可能引爆很大爭議，今天來超前部署。」苗博雅詢問，台灣中華民國的國旗於比賽會場包含休息區、頒獎儀式、觀眾席、選手服、裝備，以及開閉幕式可否展示，體育局長游竹萍回應觀眾席並無限制，而競賽場域因個人選手因素，規範相較明確。

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蔣萬安補充，按照國際總會的頒獎規定，基於選手以個人名義參賽，因此不帶旗幟；游竹萍說，屆時若有選手展示任何一個國家的國旗，單位人員會提醒應收起來，並指世壯運均循奧會規範籌辦賽事，苗博雅感慨難怪會荒腔走板。

苗博雅說，國際奧會早於2022年立訂規範，俄羅斯、白俄羅斯因違反奧林匹克憲章，因此禁止旗幟、國家識別在任何體育活動出現，若世壯運有烏克蘭選手提出抗議指違反國際奧會規定，屆時如何處理成為棘手難題。

世壯運執委則澄清，並未全部依循奧會規範；苗博雅反批評主辦單位回應模糊，如果連主辦單位都不清楚賽事是依哪套標準，到時恐造成選手困擾，更讓台北市貽笑大方。

苗博雅進一步指出，目前世壯運的官網上，也未見任何針對國旗規定的說明，倘若現場出現各國旗幟的爭議，後果不堪設想，並呼籲蔣萬安應把握最後倒數兩天的時間，可以在規範上明確。

苗博雅進一步指出，目前世壯運的官網上，也未見任何針對國旗規定的說明，倘若現場出現各國旗幟的爭議，後果不堪設想。（記者劉詠韻翻攝）

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