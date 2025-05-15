世壯運驚見「中國製造」禮品 顏若芳批北市府恐淪洗產地幫兇

未取得授權的廠商，將世壯運商品放在網路上兜售。台北市長蔣萬安表示，如有不法依法處理。（記者方賓照攝）

2025/05/15 14:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會問題頻傳，北市議員顏若芳今（15日）揭露，世壯運咖啡渣隨行杯產地標示竟是「台灣監製，中國製造」，恐有洗產地疑慮，批評市府對委辦廠商監管不力；此外，還有未取得授權的廠商，將世壯運商品放在網路上兜售。台北市長蔣萬安表示，如有不法依法處理。

顏若芳表示，世壯運每位參賽選手都能拿到限定賽會禮包，但當中水壺、背包等相關產品資訊有所缺漏，這恐違反《商品標示法》及相關規定；此外，塑膠水壺器皿則是適用《食品安全衛生管理法》，材質名稱及耐熱溫度要直接印於水壺本體，這是嚴重失誤。

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衛生局長黃建華說，水壺底部有以圖示標示材質，另外側面有容量標示。

顏若芳更指出，知名電商平台上，有商家販售世壯運咖啡渣隨行杯，她查了一下之前該廠商有來投標商品製作，但沒有得標，這樣販售的行為有獲得官方授權？蔣萬安回應，沒有授權。

此外，顏若芳說，該咖啡渣隨行杯包裝上的產地資訊竟然寫「台灣監製，中國製造」，但原則上政府標案不允許中國製造商品流入，世壯運卻明目張膽引進中國商品，對於其他未明確標示的商品，也可能淪為洗產地幫兇。

顏若芳批評，世壯運未妥善籌辦，恐葬送台灣的國際聲譽，要求除了商業處、衛生局應即刻稽查世壯運個品項標示情形；市府也應限期要求委辦廠商提供世壯運各項商品、禮贈品產地溯源資料，如查證後確有中國製產品或不當偽造情事，則應依契約要求賠償或尋求法律途徑解決。

蔣萬安回應，確實不允許有中國製造產品流入，如有標示不實、不全，或是中國貨貼牌等情事，將依法辦理。

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