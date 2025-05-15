鯤鵬會滲透國立大學牽線統戰團 教育部：3校已撤銷場地借用

經民連與民進黨立委林宜瑾（左二）、范雲（右二）、郭昱晴（右一）昨開記者會，揭露中華鯤鵬會配合中國統戰，牽線大學生赴中參與政治意圖營隊。（記者廖振輝攝）

2025/05/15 13:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣經濟民主連合昨揭露，中華鯤鵬會長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖的交流營隊，17至18日將在台中科技大學、陽明交通大學與台灣大學辦暑期交流團說明會，對此，教育部國際司代理司長藍先茜今（15）日在行政院會後記者會表示，經了解後，3校已依校內相關規定撤銷場地的借用。

行政院發言人李慧芝說，行政院長卓榮泰一直強調，兩岸交流應該要健康永續並且去政治化、去風險化，台灣與中國的教育交流不應該設有政治的目的，國立大學借用場地也都有各自規範跟審查流程。

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針對後續查處的部分，教育部國際司代理司長藍先茜說明，鯤鵬會借用3所學校場地，經洽詢後，學校回應借用申請說明是有關海外城市的交流或有一些見聞的分享等，有學校查看企劃書後，沒有發現有揭露跟兩岸交流相關訊息，所以予以借用。經了解後，已經依校內相關規定撤銷場地的借用。

教育部次長張廖萬堅指出，校方表示在申請過程中，沒有揭露實際內容，導致很多學校就租借場地。過去的租借狀況，目前也正請校方了解中。相關中國滲透校園統戰的問題，教育部將與陸委會、國安單位召開跨部會研擬因應方案，同時也提醒學校，中國目前被列為橙色警告地區，應提醒學生交流風險，這部分會再加強溝通。

陸委會文教處副處長陳威豪則表示，兩岸條例33條之1規定，未經許可不得與大陸黨政軍或政治性團體進行任何形式的合作行為，有關鯤鵬會案，已函請相關主管機關做進一步瞭解，後續也會跟相關部會積極處理。

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