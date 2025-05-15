為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    出席哥本哈根民主高峰會 夏立言：國民黨盼深化與全球民主盟友夥伴關係

    國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。（圖由國民黨提供）

    國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。（圖由國民黨提供）

    2025/05/15 13:40

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）主辦的第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），並與在場的各國政要、外交官及非政府組織人士就兩岸關係、國際情勢以及台灣有意義參與國際社會運作等議題廣泛交換意見。

    夏立言表示，很榮幸代表國民黨出席本屆哥本哈根民主高峰會，並強調國民黨主席朱立倫在行前交代他的任務，除了要向國際社會清楚傳達中華民國的多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。

    夏立言強調，他除了參與多場大會議程座談外，更把握機會與來自全球各民主國家的政要、高階外交官及非政府組織負責人進行「場邊外交」，除就台灣灣現況與未來挑戰、兩岸關係、全球民主發展等議題深度交換意見，更藉機為「台灣有意義參與國際社會運作」尋求支持。

    根據國民黨指出，夏立言在峰會空檔，特別與歐洲議會對中政策代表團前任團長Reinhard Bütikofer、現任團長Engin Eroglu就兩岸關係與國內政情進行深度交流，夏立言向他們強調，國民黨將持續主張「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）併進的2D戰略，並期待歐洲議會能持續在實務上支持台灣。

    國民黨表示，同場與會這次「哥本哈根民主高峰會」的各國政要包括歐盟外交與安全政策高級代表Kaja Kallas、克羅埃西亞總理Andrej Plenković、前英國首相David Cameron、歐洲議會對中政策代表團長Engin Eroglu、丹麥副總理Troels Lund Poulsen、摩爾多瓦副總理Mihail Popșoi、前荷蘭國防部長Kajsa Ollongren等人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播