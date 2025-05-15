秋後算帳？她爆基隆罷樑失敗後多名志工被警察叫去問話

民進黨秘書長林右昌的妹妹、插畫家林宛姿，今日突然在臉書PO文爆料，在罷免基隆市長謝國樑失敗後，很多罷樑志工被警察找去問話，她也不例外。（翻攝林宛姿臉書）

2025/05/15 15:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長林右昌的妹妹、插畫家林宛姿今日突然在臉書PO文爆料，罷免基隆市長謝國樑失敗後很多罷樑志工被警察找去問話，她也不例外。更不必說很多人在擔任志工期間被散佈個人資料甚至小孩個資。

「過一陣子了，我可以說了吧」。林宛姿今日在臉書PO文表示，罷樑失敗後，很多罷樑志工都紛紛被警察叫去問話，這也包括她在內。更不必說志工罷免期間被肉搜，並且散佈個人甚至小孩個資。

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林宛姿說，她不是罷團成員和志工，但應該惹惱某人了，被刑警打來說有些罷免的事想請教，問可不可以來她家，但她質疑，自己是租屋，刑警不該有她的租屋資料。林宛姿說，警察應該是認識她，所以對她很客氣，一再強調不好意思，因為有人檢舉，所以沒辦法必須走個程序。

「我腳趾甲也知道是誰檢舉，當然不會是本人啦，總之我當然沒事，我本來就行得正坐得直。」林宛姿最後也批，「那些人就是那麼髒，不把這些髒人丟出基隆，大家不得安寧！」

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