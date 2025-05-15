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    首頁　>　政治

    運動部9/9掛牌 部徽發想自陳傑憲「Team Taiwan」手勢

    運動部將於國民體育日9月9日掛牌，部徽今天曝光。（圖由行政院提供）

    運動部將於國民體育日9月9日掛牌，部徽今天曝光。（圖由行政院提供）

    2025/05/15 13:25

    〔記者鍾麗華／台北報導〕運動部將於國民體育日9月9日掛牌，部徽今天曝光，教育部體育署鄭世忠今（15）日在院會後記者會表示，其發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神。將全民的共鳴，轉化為運動部的嶄新LOGO。

    教育部今赴行政院會報告「運動部籌備進度及視覺設計」，體育署指出，運動部視覺設計，由獲得第6屆「總統創新獎」個人獎殊榮的劉耕名與他的團隊Bito甲蟲創意有限公司所設計，呈現Team Taiwan的精神。用全民熟悉的手勢轉化視覺設計的起點，利用負空間的設計手法將外輪廓與負空間中呈現「Ｓ」，具有Ministry of Sports的意象，亦有TT—Team Taiwan的意涵。

    體育署說明，同時搭配色彩結合聖火橘（象徵堅持與榮耀）及動能黃（象徵熱力與速度），傳達運動場上的拚搏與前進，營造出運動部明亮且具有行動感的品牌印象，設計成為代表全新運動部的部徽。

    針對運動部及全民運動署的辦公廳舍選址，教育部說明，1部、1署及國家運動產業發展中心設置於北部，將現有體育大樓及租用中繼辦公室結合使用，南部以國家運動訓練中心及國家運動科學中心為推動基地，未來將持續尋求可容納運動部及全民運動署辦公場所設址，共同推動全國運動事務。

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