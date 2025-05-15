藍黨工抄名冊最重賠2億！王定宇：組律師團助受害者求償

民進黨立委王定宇今（15）日在立法院舉行「協助被侵犯個資台南市民求償，向上追查幕後藏鏡人」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/15 13:26

〔記者陳政宇／台北報導〕台南地檢署偵結罷免民進黨立委王定宇提議人名冊偽造文書案，起訴國民黨黨工11人、緩起訴37人。王定宇今（15日）宣布，他將組成律師團，協助被盜用個資的民眾或相關家屬提出民事求償，共有1679份，無法舉證到底受到多少損害時，每人最高可求償的金額為新台幣2萬元，最高可求償上限達2億元。

王定宇今天在民進黨立法院黨團記者室召開「協助被侵犯個資台南市民求償，向上追查幕後藏鏡人」記者會。王說明，根據南檢偵查結果，其罷免案中共有1679份提議人名冊為偽造，顯示整體造假行為不僅涉及大量個資冒用，更有明確證據顯示涉案人員以提供金錢報酬請人協助抄寫造假資料。

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王定宇批評，此案並非個別行為，而是「國民黨基層黨部有系統動員、分工造假的集團犯罪」。起訴書詳實記載涉案人員間的對話內容、分工過程與行為紀錄，違法情節明確，但國民黨主席朱立倫至今仍以「政治迫害」為託詞，迴避道歉與究責。他強調，即使朱立倫不知情，但黨工違法侵害超過3500名市民的個資與權益，作為黨主席難道不覺得管理失當？難道沒有一點歉意？

為協助市民依法捍衛權益，王定宇宣布，他已召集律師團隊，提供免費法律協助。目前已完成去識別化作業，台南市東區、仁德、歸仁、關廟、龍崎等行政區的受害民眾，可親洽王定宇各區服務處查詢是否遭冒用，他已找好律師團協助被害台南市民提告求償，至於求償對象則是台南地檢署起訴11名被告及領銜人。

王定宇指出，依據「個人資料保護法」第28、29條規定，如果被害人的個資被違法使用，但無法舉證到底受到多少損害時，每人可求償的金額為2萬元，最高可求償上限達2億元。

王定宇呼籲，台南地檢署與中選會應進一步提供去識別化名單至「街道層級」，讓更多潛在受害人能自行查核、主張權益。他強調，連署無罪，罷免也無罪，但偽造文書就是犯罪，國民黨不應再以政治語言掩飾違法行為，應正視黨工已集體認罪的事實，誠實面對社會、公開道歉，對市民負起應有責任。

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