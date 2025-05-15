跨國海巡「台海」聯合操演 海巡署曝與「某些國家」洽談中

海巡署副署長謝慶欽等人，今（15）日出席立法院外交及國防委員會報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/15 13:16

〔記者方瑋立／台北報導〕中國以海警與海上民兵對台進行灰色地帶襲擾日益加劇，我國海巡如何因應備受關注。民進黨立委王定宇今（15）日於立法院質詢表示，中國將軍艦塗裝後化身海警艦艇，對台實施攔查、封控等騷擾，大玩法律戰和心理戰，我國應以「灰色地帶回應灰色地帶」，聯合美、日、澳、菲等友盟國家在台海聯合操演。海巡署副署長謝慶欽證實，已與「某些國家」洽談中。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

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王定宇質詢時關切，近期訪美每一場無論層級的會談，都會提及中國利用海警、海上民兵或者民用船，結合軍事力量在台灣24海浬內，或南海、東海、台海的「灰色地帶威脅」。

王定宇示警，面對中國把軍艦當作所謂「海警船」的威脅，我國海巡是應處主力，雙方在武力上有落差，面對中國對我周遭海域民船實施「攔查」，目前因應策略為何？有無精進做法？

謝慶欽回應，「封控廣義上視同作戰」，海巡原則上會配合聯合情監偵手段，透過海軍協助開闢安全航道讓民船脫離，重點在於保護我國國籍船，以及24浬鄰接區內駛向我國的外國籍船舶。

至於海巡是否有發展空勤的計畫？謝證實，海巡現正規劃中，為爭取預先處置的時間，全力規劃遠距偵蒐的各種裝備，包括空中能量。

王定宇建議，中國用海警進行灰色地帶侵擾，一方面是法律戰，也是心理戰，在玩「政治」，所以最好的因應方式是「用灰帶回應灰帶」。他指出，台灣與美方、日方在遠地的聯合操演、簽訂訓練合約等都有了，假設中國利用海警騷擾水域，可否聯合美、日、菲、澳等友盟國家，在台灣海峽進行因應颱風等人道威脅的聯合演訓。

「的確救援無國界」，謝慶欽透露，海巡署有配合外交部，對於友好國家、邦交國，都朝這方向全力以赴，海巡署跟某些國家已經在談了。

民進黨立委王定宇（左）15日質詢建議，我國應以「灰色地帶回應灰色地帶」，聯合美、日、澳、菲等友盟國家在台海進行聯合操演。海巡署副署長謝慶欽（右）證實，已與「某些國家」洽談中。 （圖取自國會頻道）

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