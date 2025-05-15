民進黨基隆市黨部發行「我不邊緣」臉書大頭照特效框

民進黨基隆市黨部推出我不邊緣臉書大頭照特效框。（民進黨基隆市黨部提供）

2025/05/15 13:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨立法委員林沛祥說他是TOP1%的優秀人才，並說罷團志工是社會邊緣人，引起罷團志工反彈，昨晚在台北市轉運站及車站「堵」基隆通勤人，宣傳、加速連署。民進黨基隆市黨部製作「我不邊緣，我罷林沛祥」的臉書大頭照特效框，呼籲剩下99%的公民一起站出來罷免林沛祥！目標衝到二階門檻的110%，甚至120%以上！

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，嘲諷罷團都是「社會邊緣人的集合體」、「社會邊緣人需要別人的關懷」，甚至說出罷免團體就是「假借公民名義搞詐騙的團體」、「路邊失敗的塗鴉」、「狗狗吃壞肚子所出來的東西」（按，意指狗屎）云云。

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林明智表示，林沛祥身為基隆人選出的區域立委，居然嘲諷罷團都是「社會邊緣人的集合體」，這些說法對基隆公民極度不尊重。

林明智認為，罷免權也是公民的參政權，林沛祥聽不進公民的訴求，沒有肚量包容反對的言論，堂堂一個立法委員，甚至戲謔說出罷免團體是「路邊失敗的塗鴉」、「狗狗吃壞肚子所出來的東西」（意指狗屎），這番言論實在令基隆市民無法接受！

林明智指出，當林沛祥高傲說出自己是Top 1%的優秀人才，說罷免團體都是「社會邊緣人」，可看出這位政二代公子哥的傲慢，基隆人選出來的立委居然看不起基隆人、歧視基隆人！

林明智遺憾地說，現在全台灣都知道我們基隆這位「優秀人才」的林沛祥立委，黨部特別製作【我不邊緣，我罷林沛祥】的臉書大頭照特效框，呼籲剩下百分之99的公民一起站出來罷免林沛祥！目標衝到二階門檻的110%，甚至120%以上！

罷團志工不滿邊緣人之說，昨晚至少142位各縣市罷團志工支援基隆，至少40至50人在轉運站等站點支援或小蜜蜂連署。

基隆絕沛領銜人陳青逸表示，自從林沛祥說出罷團是社會邊緣人之後，每個小蜜蜂站點收件量平均增幅有1.5-2倍的直線上升。

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