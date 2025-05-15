為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    520將屆！卓榮泰明提5大行動、20項進行式交施政成績單

    行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，卓揆今（15）日在院會中表示，明天上午將在行政院舉行記者會，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年來的做了哪些事，副院長鄭麗君也將說明對美談判工作。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，卓揆今（15）日在院會中表示，明天上午將在行政院舉行記者會，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年來的做了哪些事，副院長鄭麗君也將說明對美談判工作。（行政院提供）

    2025/05/15 13:15

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，卓揆今（15）日在院會中表示，明天上午將在行政院舉行記者會，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年來的做了哪些事，副院長鄭麗君也將說明對美談判工作。他期許，橫跨在大家面前的工作一天比一天多，政府應更穩健地面對問題，站在解決問題第一線，「用第一天的心情，走向未來的每一天」。

    行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，卓揆在院會中指出，今天是520將屆一週年之前的最後一次院會，感謝各位首長一起把每一天當作第一天，就這樣走過將近365天，這一年來團隊面對各種新型態的挑戰，各個部會所面臨的問題相當多，無論是各個部會單獨面對或跨部會集體努力，也透過政委的協調與溝通，確實也解決一些國內、國外的問題。

    卓揆強調，橫跨在我們面前的工作一天比一天多，明天上午將在院內舉行記者會，向國人說明過去這一年中，透過各位首長與所有同仁的努力，到底做了多少事情，明天的記者會中，會用五大行動與20項進行式向國人說明；另外，也請鄭麗君就當前最重要、國人最關心的對美談判工作，也會做部分的說明。

    卓揆表示，透過今天院會，以非常誠懇慎重的心情向各位首長及六都列席的首長表示感謝，大家能夠並肩坐在這裡都是一種緣分，但我們的工作還沒有做完，很多緣分還要繼續，也感謝國人同胞在過去一年中給予非常多的指教與鼓勵，我們都深刻地放在心裡。

    卓揆指出，未來工作方面，在總統清楚揭示健康台灣、均衡台灣、團結台灣各種重大理念下，唯有一步一腳印，穩健向前行。行政團隊應該更穩健的面對問題，一定要站在解決問題的第一線，發現任何問題要用最快的速度解決。

    卓揆說，在此重要的時刻，也要請各位首長能站在第一線，用簡短清楚並且非常有根據的向國人說明各項政策，所有過去累積的經驗都會有助於未來展開520之後的每一天，「讓我們繼續向過去一樣，用第一天的心情，走向未來的每一天」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播