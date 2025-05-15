520將屆！卓榮泰明提5大行動、20項進行式交施政成績單

行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，卓揆今（15）日在院會中表示，明天上午將在行政院舉行記者會，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年來的做了哪些事，副院長鄭麗君也將說明對美談判工作。（行政院提供）

2025/05/15 13:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，卓揆今（15）日在院會中表示，明天上午將在行政院舉行記者會，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年來的做了哪些事，副院長鄭麗君也將說明對美談判工作。他期許，橫跨在大家面前的工作一天比一天多，政府應更穩健地面對問題，站在解決問題第一線，「用第一天的心情，走向未來的每一天」。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，卓揆在院會中指出，今天是520將屆一週年之前的最後一次院會，感謝各位首長一起把每一天當作第一天，就這樣走過將近365天，這一年來團隊面對各種新型態的挑戰，各個部會所面臨的問題相當多，無論是各個部會單獨面對或跨部會集體努力，也透過政委的協調與溝通，確實也解決一些國內、國外的問題。

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卓揆強調，橫跨在我們面前的工作一天比一天多，明天上午將在院內舉行記者會，向國人說明過去這一年中，透過各位首長與所有同仁的努力，到底做了多少事情，明天的記者會中，會用五大行動與20項進行式向國人說明；另外，也請鄭麗君就當前最重要、國人最關心的對美談判工作，也會做部分的說明。

卓揆表示，透過今天院會，以非常誠懇慎重的心情向各位首長及六都列席的首長表示感謝，大家能夠並肩坐在這裡都是一種緣分，但我們的工作還沒有做完，很多緣分還要繼續，也感謝國人同胞在過去一年中給予非常多的指教與鼓勵，我們都深刻地放在心裡。

卓揆指出，未來工作方面，在總統清楚揭示健康台灣、均衡台灣、團結台灣各種重大理念下，唯有一步一腳印，穩健向前行。行政團隊應該更穩健的面對問題，一定要站在解決問題的第一線，發現任何問題要用最快的速度解決。

卓揆說，在此重要的時刻，也要請各位首長能站在第一線，用簡短清楚並且非常有根據的向國人說明各項政策，所有過去累積的經驗都會有助於未來展開520之後的每一天，「讓我們繼續向過去一樣，用第一天的心情，走向未來的每一天」。

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