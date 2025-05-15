影片曝光！中永和罷團志工遭竹聯幫成員「關切」

王啟鑌沒戴安全帽，邊錄影邊騎車，跨越雙黃線來到連署站前問「罷免賴清德在這邊嗎？」但由於警察就在附近，王啟鑌也沒有與對方發生激烈衝突。（擷取自Threads）

2025/05/15 13:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，近日卻再傳罷團志工遭騷擾事件。新北市中和、永和罷免立委張智倫、林德福團隊志工表示，他們在中和四號公園連署攤位遭竹聯幫地堂份子王啟鑌騷擾，好在派出所就在附近，對方沒鬧事。志工最後強調，無論如何，雙和會繼續收件，持續的補件到中選會正式通過為止。

王啟鑌為統促黨總裁張安樂的貼身保鑣，同時是「中華安樂之友會」會長及竹聯幫地堂成員。今年也有恐嚇挑釁罷免立委葉元之志工的紀錄。

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日前，王啟鑌自行前往四號公園罷免連署站拍攝抖音影片，開頭就表示要去「調侃罷免志工」，不過一開始就將罷免活動說成「反罷免」。接著他沒戴安全帽，邊錄影邊騎車，跨越雙黃線來到連署站前問「罷免賴清德在這邊嗎？」但由於警察就在附近，王啟鑌也沒有與對方發生激烈衝突。

「很不希望發生的事情，還是發生了。」罷團志工昨日在Threads上分享王啟鑌騷擾攤位志工的影片，並表示，當天只是覺得這個人很無聊，「沒想到他大名鼎鼎」，除了是竹聯幫份子，還在永和競選過里長，同時身兼「那位大哥」的隨扈，甚至，「他之前拍片，欺負板橋的志工朋友」。

志工表示，為什麼神經會緊繃，「因為永和不是大家想像中的文教區，是竹聯幫的起源地」，「甚至王先生的大哥，還住在我們連署攤附近」。當然，整段影片，排除王的經歷，其實很搞笑，包含他的問題都很好笑，而且，一開始他就發現連署站在派出所旁，所以也不打算鬧事。

志工指，永和罷免不是單純的政治問題，是把永和的黑灰白一次拿出來審視，這是永和第一次大罷免，當然會有阻力。但無論如何，雙和會繼續收件，持續的補件到中選會正式通過為止，「四號公園連署站不會畢業，因為任務尚未結束」。

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