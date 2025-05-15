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    小紅書教中國人「走線」來台旅遊？陸委會曝3防線：最重7年拒絕入境

    陸委會副主委沈有忠今（15）日出席立法院外交及國防委員會報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    陸委會副主委沈有忠今（15）日出席立法院外交及國防委員會報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/15 12:46

    〔記者方瑋立／台北報導〕立委揭露中國社群APP小紅書出現教導中國民眾運用商務簽證來台旅遊，或是參加演唱會的圖文。陸委會副主委沈有忠今（15）日說明，陸委會透過3道防線降低、避免類似情況的發生，若發現來台行程與申請目的不符，當事人最長7年不能入境台灣。

    立法院外交及國防委員會今邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

    民進黨立委李坤城、張雅琳質詢時，關切近期小紅書竟出現相關內容，教學中國旅客如何「假商務真追星」，假藉不實名義來台旅遊、追星等，詢問政府是否有所因應。

    沈有忠回應，陸委會確實已收到許多民眾檢舉，部分由立委轉交，陸委會已針對相關議題檢討，2024年8月放寬中國籍人士短期商務入境，是希望在疫情後活絡兩岸商機，讓台灣商業活動有更多發展機會，遺憾卻有不肖藝人、仲介鑽漏洞，用「商務簽」名義吸引中國人民來台從事追星、旅遊等與簽證目的不符情況。

    沈說明，陸委會目前有3道防線降低此情況的發生和惡化，包括針對對象來台的合理性及必要性，以及身分是否真為商務人士，與移民署加強查核，如申請來台參加商展卻實際跑去阿里山、日月潭等，在行程中、後段若發現不符（來台目的），即展開嚴查並懲處。

    沈有忠指出，懲處包括當事中籍人士最長7年內不得入境，而台灣的不肖仲介公司若涉及偽造文書或收取高額仲介費，將會停止後續邀請資格，現行為6個月至5年之間不受理申請，且倘涉及「刑法」偽造文書等罪，亦將移請相關單位處理。

    另外，有鑑於520總統就職週年即將到來，陸委會證實有針對20餘名疑似配合中國黨政軍統戰的藝人展開蒐證查處，李坤城說，中國可能會要求台灣藝人做出政治表態，他建議如果在520前相關行政指導原則已經定案就先公開，讓藝人知道原則是什麼，不要逾越紅線，不要有「不知者無罪」（的空間），公布標準可以幫助藝人，也可以讓對岸知道我們會查處，不要再去逼藝人做沒有意義的動作。

    中國社群APP小紅書竟出現教學中國人「假商務真旅遊」非法來台趴趴走（四處亂跑），陸委會副主委沈有忠15日說明，陸委會已在蒐集事證，將透過3道防線降低、避免類似情況的發生，若發現來台行程與申請目的不符，當事人最長7年不能入境台灣。（圖取自國會頻道）

    中國社群APP小紅書竟出現教學中國人「假商務真旅遊」非法來台趴趴走（四處亂跑），陸委會副主委沈有忠15日說明，陸委會已在蒐集事證，將透過3道防線降低、避免類似情況的發生，若發現來台行程與申請目的不符，當事人最長7年不能入境台灣。（圖取自國會頻道）

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