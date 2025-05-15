蘇貞昌重返白色恐怖現場 揭國民黨迫害「連白蟻都知冤情」

前行政院長蘇貞昌昨天前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區，首度展示他當年為美麗島事件被告辯護的相關卷宗。（圖由蘇貞昌辦公室提供）

2025/05/15 12:37

〔記者陳政宇／台北報導〕下週一（19日）是「白色恐怖記憶日」，前行政院長蘇貞昌昨（14日）重返曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區，首度展示當年他為美麗島事件被告辯護的相關卷宗，並披露國民黨當年如何威脅迫害。蘇感嘆，他的律師事務所文件被白蟻啃食殆盡，僅美麗島事件的卷宗奇蹟似地被白蟻繞過，「連螻蟻都感受到這個案子的冤情」。

蘇貞昌在文化部長李遠陪同下，與民進黨立委邱議瑩、陳培瑜、林楚茵、李柏毅、蘇巧慧、吳沛憶、黃捷、沈伯洋、蔡易餘、台北市議員王閔生，以及曾深入參與轉型正義工作的前政務委員羅秉成等人，於昨天下午前往白色恐怖景美紀念園區，參訪刻有1萬多名威權時代受難民眾的紀念碑、當年關押政治犯的押房，以及美麗島軍法大審的第一法庭等。

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與會眾人雖屬不同世代，但多有與白色恐怖不同的連結，包括立委邱議瑩的父親、文化部長李遠的舅舅，以及立委吳沛憶的外祖父，都是曾遭威權政府迫害的對象。

蘇貞昌在美麗島大審當年的歷史現場「第一法庭」上表示，美麗島大審距今已歷經45年，但當時所發生的事物至今都仍歷歷在目，包括審判當天法庭的座位安排、現場氛圍、家屬們悲傷焦慮的神情，甚至是被告們在法庭上的最後陳述，他永遠都不會忘記。

蘇貞昌也首度在自己當年做為辯護人的位子上，展示當年辯護過程中的珍貴卷宗，並分享當年出庭的點點滴滴。蘇貞昌出示照片表示，當年他將律師事務所的卷宗放在老家儲藏，結果所有文件都被築巢的白蟻啃食殆盡，唯獨美麗島的卷宗奇蹟似地被白蟻繞過，或許連螻蟻都感受到這個案子的冤情。

回憶起美麗島大審，蘇貞昌說，陳菊當年才29歲，林義雄38歲，姚嘉文也不過41歲，比在場許多人都還年輕，這些人是用自己的生命、家人和青春，才換得今天大家能夠站在這裡回顧歷史。蘇貞昌說，律師團為美麗島政治犯辯護，國民黨就警告，誰敢為叛徒辯護，誰就是叛徒的同路人，但他們很清楚，要打開民主的大門，就是要靠一代代人的努力，所以他們一步也不曾退讓。

蘇貞昌強調，台灣的民主靠著前人勇敢挺身對抗威權，才能走到今天的民主社會，他與大家在白色恐怖記憶日前，走訪這些黨國體制下實實在在迫害人權的歷史場景，希望大家能繼續捍衛民主，讓悲劇不再重演。

前行政院長蘇貞昌昨天在文化部長李遠及多位民進黨立委、議員的陪同下，前往白色恐怖景美紀念園區參訪。（圖由蘇貞昌辦公室提供）

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