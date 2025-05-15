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    立院下會期優先法案 朱立倫：國防、產業、能源安全都很重要

    國民黨主席朱立倫今赴智庫討論立院下會期優先法案，會前在林口受訪。（記者董冠怡攝）

    國民黨主席朱立倫今赴智庫討論立院下會期優先法案，會前在林口受訪。（記者董冠怡攝）

    2025/05/15 12:41

    〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨主席朱立倫今赴智庫討論立院下會期優先法案，會前在林口受訪表示，國防、產業、能源安全都是現階段很重要的法案，有一天美國偉大、台灣不偉大或是消失了，才是真正的賣台。

    朱立倫表示，國民黨最重視國家安全，包括國防、產業、能源安全，都是現階段非常重要的法案，尤其國防安全，從印巴戰爭可以看到國防現代化的必要、電子戰加強、人員訓練、專業能力提升、國土防衛能量增加、社會安全韌性加強，都很重要，綜合起來如能與民眾黨一起推出特別條例，全力支持下會期的國防特別預算，加強國防安全。

    產業安全部分，朱立倫指出，根留台灣、台灣優先、台灣必須偉大，而不是把根都拔走、所有產業都送出去，有一天美國偉大、台灣不偉大或是消失了，才是真正的賣台，朝野必須一起努力，國民黨願意扮演黑臉，把重要、關鍵性產業留在台灣，讓台灣偉大。

    至於能源安全，他提到，除了已經通過的核管法，讓核電能夠研議20年，電業法也要修正，確保台灣能源安全，同時將能源配比、節能減碳入法，透過智庫、重要黨團幹部都會討論，希望能夠福國利民，民進黨在拚政治、鬥爭，國民黨在拚民生與台灣安全。

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