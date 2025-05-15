藝人配合中國政協對台統戰 陸委會︰針對20多例情節嚴重者蒐證中

陸委會副主委沈有忠（右）15日答詢時證實，目前已依客觀標準初步鎖定20幾名不僅轉貼統戰圖文，甚至公開參加中國政協活動，或者加大語氣貶抑我國主權等的藝人，希望文化部第一波可以針對情節嚴重者處理。（圖擷取自國會頻道）

2025/05/15 12:13

〔記者方瑋立／台北報導〕針對陸委會主委邱垂正近日示警，部分台灣藝人轉發社群圖卡或言論的行為，恐為配合中國黨政軍機構對台統戰，若查證屬實最高可處50萬元罰鍰。陸委會副主委沈有忠今（15）日答詢時證實，目前已依客觀標準初步鎖定20幾名不僅轉貼，甚至公開參加中國政協活動，或者加大語氣貶抑我國主權等的藝人，希望文化部第一波可以針對情節嚴重者處理。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

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520總統就職滿週年將近，民進黨立委林楚茵關切，亞洲事實查核中心提出所謂「福建網絡」指出，中國利用網紅或藝人協同作戰，在關鍵時刻點友中反台的點、線、面已成，透過在台協力者全面滲透台灣，問題和情況是否嚴重？國安局是否有所掌握？

國安局副局長黃明昭回應，中共對我外宣、假民調等手法的統戰滲透方式，媒體報導已呈現出國安局掌蒐的部分，當然有更多手法，包括運用我國國內小型網媒進行宣傳，「以台打台」的宣傳利中基調手法運作，也包括培養網路水軍、異常帳號、在台協力傳散，引導在台輿論場域，又或者淡化政治，以文化、風景等軟性方式「促融」等，目前國安局掌握有40多家在台協力者媒體，皆已提供給相關單位做後續處理。

另外，針對台灣部分藝人在關鍵時刻配合中國進行協同操作，是否亦屬於「福建網絡」類型的在地協力者？陸委會副主委沈有忠表示，陸委會確實觀察到台灣的一些藝人，可能為赴中尋求更多商機，雖然尊重其選擇，但比較在意的是於特定的時間點、配合特定的對象、轉發特定的內容，甚至是擴大傳散，意圖影響台灣的民心士氣，這些並不為陸委會所容忍。

沈強調，陸委會踩的底線是，不希望這些藝人破壞我們國家的主權，或踐踏台灣民主憲政的自由生活方式，過往大部分都希望能夠透過社會輿論壓力，令其自我收斂與節制。但現在看來中共已變本加厲，陸委會近期協同文化部召開特別專案會議，盼能對此現象進一步查處與作為。

沈說明，陸委會並非針對特定人，而是針對「內容」，所以會掌握客觀事實與事證後，與文化部共同適當應用相關法規，如「兩岸條例」第33條之1，進行適當查處。他並透露，目前按照頻率、嚴重性皆有客觀標準，初步鎖定20餘人，希望文化部可以針對情節嚴重，如不只有轉貼，甚至可能公開參加中國政協活動，或者在口頭上加大語氣方式貶抑我國主權，由文化部進行第一波處理。

沈有忠強調，政府在2022年曾經想透過「數位中介服務法」針對網路亂象有進一步規範和管理，可惜當時社會共識仍不足而未通過，而網路也確實成為中共滲透台灣非常嚴重的平台，若現在能夠凝聚更多社會共識，在網路上以專法進行管理，會大大補足現有法規的不足。目前「福建網絡」大幅滲透台灣的主因之一，就是專法、主管機關不明。

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