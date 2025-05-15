再批檢調辦藍不辦綠 朱立倫：綠色恐怖瀰漫全台

國民黨主席朱立倫今赴林口市場，陪同被連署罷免的藍委洪孟楷掃街，呼籲民眾三階投下「不同意罷免」。（記者董冠怡攝）

2025/05/15 12:09

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨主席朱立倫今赴林口市場陪同被連署罷免的藍委洪孟楷掃街，呼籲民眾三階投下「不同意罷免」；他在活動前的聯訪中被問到，罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮說無法聯繫上，接下來兩人會否合體，以及外傳罷雙吳的黨工跑光、基層出現寒蟬效應，如何協助？黨中央會不會被檢調搜索？朱回應再批辦藍不辦綠、綠色恐怖瀰漫全台。

關於接下來會否跟李孝亮合體，朱立倫表示，陸軍、空軍各方面全力協助，也會在最後這段時間一起團結努力。

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朱立倫指出，寒蟬效應不是只有在台北市，屏東地檢署偵辦原住民綠委伍麗華罷免案涉及不法，領銜人張芳碩被聲押，呈現只要敢罷綠，不是起訴、收押，要不就是交保、不斷約談，目的就是絕對不准罷綠，台灣只要罷綠就是違法、辦到底，根本是綠色恐怖，且已瀰漫全台，痛斥民進黨無所不用其極，「如果台灣可以這樣的話，就不是民主國家，完全是綠色獨裁的國家」。

針對檢調會不會搜索黨中央？他認為，「民進黨沒有做不到的，只有你想不到的」，再批罷免案辦藍不辦綠、小案大辦、無限上綱，最離譜的是花蓮「查水表案」，民政處長明良臻等人昨被起訴，選在二階連署送進各地選委會審查之際，給予選務、戶政人員最大警告，「如果你敢去查核，我一定辦死你！這就是司法恐嚇，只要罷藍一路開綠燈，誰敢開紅燈就把你抓起來，罷綠統統都要辦，大大小小全部辦死你！」

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