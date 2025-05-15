北市殯葬廠商每月進帳近百萬僅回饋4萬 徐立信質疑藉捧水費圖利

台北市長蔣萬安及殯葬處長張世昌。（記者方賓照攝）

2025/05/15 11:57

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員徐立信今於市議會質詢指，有民眾陳情殯葬處行政人員與承包廠商在懷愛館行政辦公室招攬業務，已涉及圖利，提醒政風及檢調單位應啟動調查；另舊館供飯牌位每日收費100元，蓮位堂供飯除調漲140元外，每天仍有50元「捧水服務費」，而館區610個牌位，廠商每月可多收91萬5千元，但僅需回饋市府4萬餘元，呼籲市長蔣萬安應徹查到底。

徐立信指出，透過殯葬處向廠商調閱蓮位堂營收相關資料，但廠商以非契約要求內容及涉及自身商業為由，拒絕提供。徐說，儘管殯葬處很早發現增加蓮位堂拜飯區「捧水服務費」不妥，卻仍未將其廢除，甚至於2023年以變更契約的方式，規定捧水費用每日不得超過50元，並將收入5%回饋予殯葬處；意即館區610個牌位，廠商每月可多收91萬5千元，但僅需回饋市府4萬5750元。

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徐立信續指，景行樓三樓蓮位堂供飯區契約使用面積665.8平方公尺，承包廠商房地使用費每月46萬元，610個供飯牌位，每個每天190元，一個月就可收347萬7千元，相較舊館一個牌位一天100元，每月可多收164萬7千元。徐質疑，佛教喪禮流程需10天到兩週，道教約10到20天，而根據殯葬處提供的蓮位堂進館數量表，每月平均值卻在1000位左古，廠商獲利不容小覷。

徐立信出示民眾側錄影片，批評廠商在非聯合奠祭時間進駐懷愛館行政辦公室，利用公務場所公開拉生意，已涉及圖利，政風及檢調單位應啟動調查。對此，殯葬處回應，契約明禁廠商招攬生意，違者定依約嚴懲，有關民眾所指陳情事將深入調查本案，確保服務場所合規使用。

殯葬處說明，懷愛館靈位牌區去年1月正式啟用，共有610個獨立櫃位，與以前第二殯儀館舊靈位牌區三層櫃位設計相比，不僅增加櫃位數量，每個櫃位皆設計為獨立櫃位並附有抽盤，以便家屬祭拜使用，整體空間環境也相較明亮舒適。

殯葬處解釋，配合靈位牌區啟用，供飯業務也同步優化，承租廠商除每日供飯2次，並提供盥洗用具、孝誌盒、長明燈、桌頭嫺、衣物袋及供茶等多項免費服務，評估整體硬體設施及服務內容皆優於以往。另承租廠商需配合懷愛館作業及相關政策，如須24小時營運、配合提供查詢系統、禁用一次性餐具及塑膠袋，並提供優質及價格親民的供飯服務；且考量新冠疫情以來薪資及物價上漲等情況，每日費用100元酌調為140元，尚屬合理。

殯葬處補充，獨立櫃體及傳統豎靈儀式所衍生捧水需求，若家屬自行委託殯葬業者辦理，恐致樣式不一、難管理等疑慮，且衍生自行使用殯葬處出租空間從等營利爭議。

殯葬處強調，衡酌民眾需求、公平性及參考相關行情，訂定捧水50元（每日2次），由承租廠商一併提供該服務，是否捧水則由家屬視需求自由選擇另加費用，並非標配。

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