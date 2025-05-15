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    賴清德不參加世壯運開幕改發賀電 秦慧珠批看不起蔣萬安

    台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告，秦慧珠質疑總統賴清德不出席世壯運開幕式，是因為不想跟蔣萬安同台。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告，秦慧珠質疑總統賴清德不出席世壯運開幕式，是因為不想跟蔣萬安同台。（記者方賓照攝）

    2025/05/15 11:36

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市、新北市共同主辦的雙北世界壯年運動會週六開幕，台北市長蔣萬安今早（15）受訪表示，總統賴清德當天不會出席開幕式，會以賀電的方式祝活動圓滿順利；台北市議員秦慧珠在議會質詢時表示「譴責」，指賴清德不出席是因為拒絕跟蔣萬安同台，當天有什麼天大地大比國家元首出席國際賽事更重要的行程嗎？要求市府繼續邀請。

    蔣萬安今天早上到市議會進行多主題的專案報告，由於世壯運開幕在即，議員們都很關切世壯運的相關議題，尤其蔣萬安早上公布總統賴清德將不出席開幕式，而是以賀電代替；市議員秦慧珠對此表達「譴責」，指當天有比世壯運更大、更重要的行程嗎？要求市府繼續聯絡。

    世壯運執委會表示，早上已經再連絡體育署，請其協助做更細緻的聯絡，府方也在確認中。

    秦慧珠說，「我相信他（賴清德）不來是拒絕跟你（蔣萬安）同台」，那天晚上抽出1個小時來發表一個演說、開幕致詞，絕對抽得出時間，又不像前總統蔡英文現在在國外，「他（賴清德）有什麼天大地大比這個國際賽事更重要的、要國家元首出席典禮的行程嗎？」

    秦慧珠說，賴清德不來就是看不起蔣萬安、看不起新北市長侯友宜、看不起所有來參加世壯運的107個國家的2萬5000名選手，看不起台北市民、新北市民；接著又問行政院長卓榮泰是否出席？執委會表示，行政院也在評估安排中。秦慧珠也說，若卓榮泰拒絕參加，她也要譴責卓榮泰看不起雙北世壯運、雙北市民。

    秦慧珠也提到，輝達執行長黃仁勳在世壯運舉行期間剛好在台北，會邀請黃仁勳當開幕式貴賓嗎？蔣萬安表是，會希望邀請各界的貴賓，之前有表達過邀請。

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