綠黨團提總預算、財劃法釋憲 柯建銘：若藍白違憲將保送台電千億

立法院民進黨團今（15）日針對「114年度中央政府總預算案」及「財劃法修正案」，向司法院遞狀聲請釋憲。（記者王藝菘攝）

2025/05/15 11:39

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團今（15）日針對「114年度中央政府總預算案」及「財劃法修正案」，向司法院遞狀聲請釋憲。民進黨團總召柯建銘除說明釋憲理由，並評估，若大法官宣判藍白刪減預算違憲，總預算將按原編列情形使用、大開綠燈，直接保送台電1千億元撥補，藍白胡搞瞎搞都是「無採工」。

立法院分別於去年12月20日、今年1月21日，三讀通過財劃法修正案及今年度總預算案。行政院會今年2月27日通過兩項覆議案並呈請總統核可，但立法院3月12日在藍白聯手下否決覆議。

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民進黨團今天召開「不要站在憲法的對立面！總預算、財劃法聲請釋憲」記者會，由民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，立委鍾佳濱、沈伯洋，以及律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨出席說明。會後，黨團幹部及律師旋即前往司法院，遞交釋憲聲請書。

柯建銘表示，藍白永遠站在憲法的對立面、視憲法於無物，這表示藍白不承認國家、永遠不執政，憲法法庭於本週一舉行有關「憲法訴訟法」的說明會，大罷免在憲法法庭、在釋憲的路上，必定大成功；除民進黨立委在立院主戰場與藍白短兵相接，民間也分進合擊，藍白仗著國會多數毀憲亂政，過去一年是中華民國立國以來最黑暗的時期。

接著，柯建銘說明，針對總預算釋憲有3大理由，第一，難以確定刪減數額，違反法律明確性原則；第二，要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立原則；第三，違反預算法第49條規定，違反法治國原則。

財劃法方面，柯建銘也列舉4大理由，第一，大幅縮減中央可用財源；第二，直接改變中央與地方財政結構；第三，未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能；第四，擴大城鄉差距，違反憲法第147條。柯評估，「不管是總預算或財劃法，大法官很有理由做違憲的審判」，目前部分預算案正在解凍，故直接提釋憲即可，已無聲請暫時處分的必要性。

媒體詢及，若憲法法庭宣判總預算違憲，現行預算應回到什麼狀態，執政黨是否重送預算、或是依照去年額度使用？

柯建銘回應，違憲方是藍白，怎麼會是合憲的要重新送預算？既然藍白所做的刪減都是違憲，且總預算案已經審查完畢，故新興預算變成可以動支；這很弔詭，藍白搞半天都是「無採工」，整個邏輯錯亂、胡搞瞎搞，造成違憲的結果，讓總預算照原編列情形使用、一路大開路燈。

至於藍白刪除挹注台電的1千億元預算，是否直接撥補？柯建銘點頭說，「對啊，藍白保送預算」。

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