南市前議長郭信良涉貪檢聲請科技監控 最高法院駁回確定

前台南市議長郭信良。（資料照）

2025/05/15 11:14

〔記者楊國文／台北報導〕無黨籍的前台南市議長郭信良，涉嫌市地重劃索賄弊案，一審被判刑13年，已上訴二審。台南高分檢懷疑郭有畏罪潛逃可能，舉炒作TDR被判刑的前連一鮑魚負責人鍾文智、及前台南市議長黃郁文、前台南縣議長吳健保等人棄保潛逃為例，向台南高分院聲請對郭科技監控，不過，台南高分院認為，郭保釋1年多來均準時到庭，具保、限制住居等替代措施已足夠，裁定駁回，檢不服抗告，最高法院今駁回抗告確定。

台南高分檢指出，郭信良與同案被告、安南區里長高進見（一審判9年）被台南地院重判後，逃亡風險在客觀上已提升，遠高於起訴移審時，且2人仍否認犯行、也具有逃亡能力，加上郭長期擔任台南市議員、議長，有豐厚人脈，有相當影響力，高男則與郭有長期合作關係。

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另外，檢方指出，參考歷來台南市議長黃郁文、台南縣議長吳健保等人涉案判刑後，均棄高額保金潛逃，加上最近炒作TDR案遭最高法院合併重判30.5年刑期定讞（尚未定應執行刑）亦潛逃，均證明郭、高有高於一審時的逃亡風險。

檢方強調，為確保日後審理及執行程序順利進行，並基於審酌人權保障及公共利益的均衡維護，建請台南高分院依刑事訴訟法規定，命郭、高2人於一定期間接受科技設備監控，如電子腳鐶等，並應於每天指定時間、在限制住居地址，向科技監控中心報到，以降低潛逃風險。

不過，台南高分院認為，一審裁定郭信良、高進見分別交保150萬元、50萬元，並限制住居、出境及出海，自2023年9月具保停止羈押迄今，均遵期到庭，應足以防止逃亡的可能、形成拘束力，擔保此案後續審理順利進行。

另外，郭被重判後，雖然畏罪逃亡的可能性或許提高，但檢察官並未提出具體事證，說明若未施以科技設備監控，不足以擔保他們不會有棄保逃匿之虞，現階段施以具保、限制住居等替代措施應已足夠，沒有增加科技設備監控的必要。

台南高分檢不服，提起抗告，最高法院認定台南高分院駁回聲請，並無違誤，今將抗告駁回確定。

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