陪洪孟楷掃街 朱立倫：先進民主國家也不可以罷免國會議員

朱立倫表示，洪孟楷認真、努力，二屆立委任期對地方貢獻良多、有口皆碑，對於洪會被提罷免覺得「非常荒謬」。（記者董冠怡攝）

2025/05/15 11:06

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市國民黨籍立法委員洪孟楷被公民團體發起連署罷免，罷團5月8日將連署書送進市選舉委員會，選務人員清點後收件5萬4916份，同步進入查對期。國民黨主席朱立倫今天上午前往林口市場陪同洪孟楷掃街前，受訪表示洪問政認真、勤跑基層，不解為何會被提罷免，並批執政黨試圖消滅在野黨，專制獨裁，「先進民主國家也不可以罷免國會議員！」

朱立倫掃街過程中，有一名女子上前「告狀」，指稱洪孟楷較少出現在林口，只有要選票的時候才來，兩人並未回應，而是繼續與攤商握手致意，陪同的市議員蔡淑君則在旁邊緩頰，化解現場尷尬氣氛。

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朱立倫表示，洪孟楷認真、努力，二屆立委任期對地方貢獻良多、有口皆碑，對於洪會被提罷免覺得「非常荒謬」，二階連署達標送件也令地方人士不敢相信，「最認真的立委為何要被罷免？」

「先進民主國家也不可以罷免國會議員！」朱立倫指出，用莫須有的罪名抹紅、抹黑欲罷免洪孟楷，無差別待遇、全世界獨有、民進黨獨創的手法，讓執政黨得以打擊、消滅在野黨，這不是獨裁專制，什麼是獨裁專制？只有賴清德總統做得出來。

洪孟楷提到，新北市第一選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）幅員遼闊，總人口數將近50萬人，全國最多，2024年選舉人數近38萬人，其中15萬人用選票支持他當選，而且自身表現不會讓這些選民失望；尊重罷團提出連署罷免並送件，他也會持續做好立委角色，倘若進入三階投票，呼籲選民出門投下「不同意罷免票」，肯定認真做事的立委。

洪孟楷說，他和在地議員、里長及市府團隊，每天兢兢業業建設新北市，將持續以正向、陽光、專業的表現獲得選民認同，並為地方打拚，有信心被提罷免的其他藍委們，都能守住立委席次、留在國會，繼續專業理性問政、監督政府為人民發聲。

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