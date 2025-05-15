挺盧秀燕選黨主席？蔣萬安：有「市政需求」會全力協助

蔣萬安今至市議會進行市長專案報告，被民進黨議員洪健益詢問是否支持盧秀燕參選國民黨主席時，他稱，如果盧秀燕在市政方面有需求，將全力協助。 （記者方賓照攝）

2025/05/15 11:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安昨（14）日應台中市長盧秀燕邀請，赴台中見證台中捷運藍線簽約儀式，二人並以姐弟親密互稱，引發外界無限遐想。蔣萬安今日上午至市議會進行專案報告，民進黨台北市議員洪健益質詢提及國民黨各地黨部近期被搜索、幹部被起訴，身為黨內明日之星的蔣萬安理應道歉，並追問是否支持盧選黨主席？蔣萬安稱，「盧市長」若於「市政方面」有需求，將全力協助。

洪健益指出，國民黨屏東市黨部遭搜索並帶回3人，罷免台南民進黨立委林俊憲、王定宇提議人名冊疑涉不法，包含國民黨台南市黨部副主委等11人被起訴，問蔣萬安是否知道這兩件事？蔣萬安表示：「我有看到媒體的報導。」

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洪健益強調，他僅客氣詢問，希望蔣萬安不要發脾氣、大小聲，並追問屏東縣、台南市國民黨工接連遭起訴，心情是否被影響？若做錯道歉可恥嗎？蔣萬安說：「做錯了，就道歉。」

洪健益直言，蔣萬安身為國民黨的「明日之星」、「未來少主」，甚至未來可能的「儲備黨主席」，面對黨工抄名冊遭起訴的爭議，理應向社會致歉；蔣萬安強調，該議題與今日市政報案並無關聯，經再三追問，蔣萬安回應：「我的態度就是一切依法辦理，也尊重檢方的調查和進度。」洪健益續指，國民黨欠社會民眾一個道歉；蔣萬安說，案件仍於偵辦，不針對任何個案進行評論。

話鋒一轉，洪健益詢問蔣萬安昨赴台中與盧秀燕會合，二人以姐姐、弟弟互稱，關係看起來相當密切，並問若盧確定會選黨主席是否支持？蔣萬安回應，若於市政方面，盧市長有需求將全力協助，包括捷運新建、城市治理等議題。

洪健益表示，盧秀燕堪稱死亡連署的始祖，曾繳交死亡連署多達一萬份，並指蔣萬安目前並未發生偽造文書等情事，「還親姐姐？你要不要大義滅親」？蔣萬安強調，過去高雄發起罷韓運動，同樣出現很多死亡連署，民進黨也應以一致標準看待。

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