罷免遇瓶頸 國民黨推全國連署據點地圖及「反綠共罷賴小卡」

國民黨15日舉行「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/05/15 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕目前罷免綠委二階段連署遇到瓶頸的國民黨，今天上午召開「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」記者會，公布該黨全國連署據點地圖，並推出具有NFC功能的限量「反綠共罷賴小卡」，宣稱民眾只要手機碰一下，就能顯示相關網頁，上面會有反綠共影片資訊與罷免綠委的連署書，呼籲民眾一起參與連署。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，最近民進黨製造寒蟬效應，要讓人民與黨公職人員懼怕，不敢反對執政黨，包括昨天檢調搜索國民黨屏東縣黨部、羈押黨工，就是要消弭所有反對的聲音，但國民黨不會懼怕。

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他說，國民黨青年團未來每週都會站上街頭，幫忙連署或捍衛遭遇罷免的國民黨立委，同時還製作具有NFC功能的限量「反綠共罷賴小卡」，民眾只要拿手機碰一下，就可以顯示出網頁，其中會有反綠共影片資訊及罷免連署書，他並舉例，本週六青年團就會到台中市幫忙國民黨立委羅廷瑋反惡罷宣講，下週六則會在台北市中正、萬華區幫罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人李孝亮蒐集連署書，相信民意會站在國民黨與正義公理的這一邊，呼籲所有年輕人一起加入「青年倒綠共行動」。

國民黨台北市議員張斯綱指出，4月8日至今國民黨的黨公職人員與罷免團體每天在菜市場、車站、社區進行二階段連署，台北市北投、天母區一開始氣勢如虹，但檢調單位使出爛招，讓罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人退出，所以北投、天母地區的民眾還要再加把勁，才能突破2萬7000多份的連署門檻，他以自己的連署站為例，昨天一個上午收到63份連署，最近連續假期收到140份，需要大家幫忙連署，共同對賴清德總統逐步邁向獨裁表達不滿。

張斯綱還說，國民黨沒有如罷免藍委的公民團體擁有豐沛的財力資源，只能靠民眾對民進黨的不滿，希望用交叉火網的方式盡速達標，國民黨結合青年部，在全台灣都有連署站，民眾只要掃一下QRcode，就可以看到線上地圖，找到「全台罷了綠」二階連署的收件點。

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