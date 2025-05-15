耶誕標案違反預算法挨批掛羊頭賣狗肉 竹市府：會撤下標案

新竹市議會時力黨團轟涉貪停職的高虹安市府年底聖誕標案違反預算法，是掛羊頭賣狗肉。（時力黨團提供）

2025/05/15 11:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週上網招標今年度聖誕活動，竟巧立名目提高招標金額到1150萬，遠超出去年議會刪減通過該活動的800萬預算。市議會時代力量黨團今天（15日）召開記者會，抨擊高虹安市府藐視議會決議、違反《預算法》規定，要求市府立即撤下該標案，回歸預算相關規定及計畫用途。

市府城銷處表示，有關「2025新竹市國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」經費運用，市府基於整體活動整合效果，將兩案合併辦理，並無違反《預算法》第63條所定「不得以其他計畫經費流用」規定。但對合併執行方式可能引發外界對活動總經費增加的疑慮。為避免爭議，市府會撤回標案，將針對活動內容與預算結構重新檢討與調整。

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市議員林彥甫說，去年議會審議114年度預算時，多數議員認為市府將聖誕活動預算從113年度的560萬提高至1000萬太多，所以決議刪減200萬，最終通過800萬的預算。然而，上週市府上網招標「2025新竹市國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」，招標金額卻高達1150萬，比議會通過的預算多出350萬，明顯違反預算法中明訂，遭刪減的預算不得流用的規定。

林彥甫批，高虹安市府掛羊頭賣狗肉，擅自把國際IP跟聖誕活動摻在一起變成「國際 IP暨聖誕活動」，電玩圖像IP直接被消失，根本是藐視議會，不僅把認真審議預算的議員當塑膠，也無視要推廣科技與電玩產業的計畫目標。

林彥甫說，活動預算執行不是在做「撒尿牛丸」，不是市府想隨便摻在一起就可以，要求高虹安市府立即撤下該聖誕活動標案，聖誕活動就聖誕活動、國際IP觀光推廣就應維持結合電玩IP圖像，不應違法摻在一起。

市議員廖子齊指出，市府此次聖誕節活動標案金額1150萬元，已超過議會決議通過的800萬，明顯違反《預算法》第63條規定。廖子齊議員強調，議會在去年已明確將聖誕活動預算刪減至800萬元，市府卻擅自變更活動名稱、巧立新名目，試圖變相增加預算金額，市府此舉已是踐踏民主制度的制衡機制。

她也要求，市府應尊重議會的預算審議結果。若市府認為原預算不足，應依《預算法》第79條規定，提出追加預算案，經議會審議通過後，方可執行相關支出。

新竹市議會時力黨團轟涉貪停職的高虹安市府年底聖誕標案違反預算法，是掛羊頭賣狗肉。（時力黨團提供）

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