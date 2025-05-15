「高效率修樹」露出選舉看板? 陳其邁撂重話:很不應該立刻拆

白喬茵PO出綠營擬參選議員的看板被樹枝遮擋情況。（翻攝臉書）

2025/05/15 10:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵披露某處綠營里長擬參選議員的大型看板被樹枝遮擋，不到一週就高效率修樹、讓看板完整呈現，大酸是其邁修樹!市長陳其邁今指出，這是非合法申請的廣告物，會請環保局立刻拆除，也會請工務局檢討程序，嚴謹指出這很不應該。

白喬茵在臉書po出同處看板不同時期的照片，指出上週看到照片時還好奇「是哪張帥氣的臉龐藏在樹後裝神秘？」，前晚再度路過卻發現終於揭曉答案，原來是容光煥發的陳其邁市長。

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她說，以前民進黨很愛罵爛瑜衝樹（指前市長韓國瑜），人家天生率性爬他的沒礙著你，但今天的其邁修樹是對有限的行政資源進行政治插隊，這裡沒有路燈、路牌、號誌燈被遮蔽的立即性危險，單純只為了讓自己的頭露出來、讓子弟兵的看板更具被拉抬的效果，於是修樹工班就風塵僕僕趕來了！

白喬茵表示，一般修樹有其流程，服務處曾收到「大中二路與高鐵路」的紅綠燈被人行道樹嚴重遮住看不到的陳情，團隊9月27日通報，12月1日才處理好，顯見修樹效率是動輒3個月起跳的！但眼前這顆樹不到一週就修好了，其邁的頭，不到一週就露出來了，以後不許大家再誤會市府的辦事效率了。

陳其邁今對此強調，自己的立場很清楚，這是屬於沒合法申請的廣告物，會請環保局立刻拆除，也會請工務局檢討整個修剪樹木的程序，他撂話:「這個很不應該」。

白喬茵質疑不到一週，原本被樹枝遮住的選舉看板立刻修好，效率也太高。（翻攝臉書）

針對選舉看板傳出高效率修樹的爭議，陳其邁下令立刻拆掉、很不應該。（記者王榮祥攝）

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