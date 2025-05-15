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    爭取輝達海外總部 蔣萬安：飯還沒有熟，不要掀鍋蓋

    台北市長蔣萬安表示，積極爭取輝達海外總部落腳台北市，並以煮飯比喻。 （記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安表示，積極爭取輝達海外總部落腳台北市，並以煮飯比喻。 （記者方賓照攝）

    2025/05/15 10:44

    〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）海外總部將在台灣選址，引起各縣市爭搶，外傳黃仁勳已相中花博場地，台北市政府未證實，台北市長蔣萬安今天（15日）在議會被台北市議員洪婉臻追問與輝達接觸的情形時，兩度以「煮飯」比喻說，「飯還沒有熟，鍋蓋不要把它掀開來；魚還在外面游的時候，不要這麼快收網」。

    洪婉臻表示，各縣市都在搶輝達的海外企業總部落腳，追問蔣萬安台北市是不是有好消息可以宣布？蔣萬安表示「沒有」，但強調非常歡迎輝達落腳台北，也熱切的希望輝達能選擇台北成為海外總部的地點，市府積極爭取，過程中，「該做的都有做，該見面談的都有見面談｣。

    產業發展局局長陳俊安表示，輝達有來詢問潛在基地，市府有提供相關資訊，但因涉及輝達布局跟祕密，無法對外回答；洪婉臻追問市府做了什麼努力，並問蔣萬安與輝達談了幾次？

    蔣萬安表示，持續積極的爭取，並兩度以煮飯比喻，「飯還沒有熟，鍋蓋不要把它掀開來；魚還在外面游的時候，不要這麼快收網」，強調會持續積極地爭取。

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