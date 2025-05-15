麥玉珍質詢頻惹議 網轟：看不懂要說啥、沒看法案還想發言

民眾黨立委麥玉珍在立法院的質詢屢屢發生爭議，昨日在內政委員會質詢時她聲稱民進黨立委黃捷沒有來，讓劉世芳直呼「蛤」、「什麼意思？」召委也立刻提醒麥玉珍，黃捷其實有來。（圖擷自threads）

2025/05/15 13:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委麥玉珍在立法院的質詢屢屢發生爭議，昨日在內政委員會質詢時她聲稱民進黨立委黃捷沒有來，卻立刻被提醒黃捷其實有來。麥玉珍又稱要審6個署的解凍案卻只有5分鐘，也立刻被召委打臉她已經發言長達18分鐘。有網友也加碼翻出，在12日的內政委員會上，麥玉珍又稱對某一案「有意見」，但翻了許久卻搞不清楚是哪一份報告，讓網友諷刺「好瞎的立委！哪一案都搞不清楚！」

立法院內政委員會於12日處理中選會解凍案，在會議主席、民進黨立委張宏陸確認在場立委有無意見時，麥玉珍舉手稱「第31案有意見」，但當時只有4個案，讓在場立委都不知道麥玉珍所指為何，接著麥玉珍又稱「第2案啦，1995頁……」也再度讓在場立委傻眼，麥玉珍又說「報告這邊就是說……我看不懂欸……要解凍70%業務費，但後面寫一個業務執行……？」

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眼見麥玉珍搞不清楚情況，民進黨立委王美惠提醒「是不是第1案？應該是第1案」，坐在麥玉珍旁邊的無黨籍立委高金素梅也幫忙說，對，是討論事項的「第1案」。不料麥玉珍接著又說「算第1案嗎？要解凍嗎對不對？」解凍是不是要報告，但翻過來報告，就是執行情形？民進黨立委黃捷也出聲告訴麥玉珍到底報告在哪裡，不料麥玉珍又發問「今天發的嗎？」

昨日內政委員會處理內政部預算解凍案，麥玉珍在質詢內政部長劉世芳時，又稱要審6個署的解凍案，但她只問一個就超過5分鐘了。召委張宏陸則強調，發言時間尊重大家，都會讓大家充分發言，「妳剛剛已經發言18分鐘了」，不是5分鐘。

輪到立委李柏毅上台質詢時也先確認，詢答超過「5+1」分鐘後才會響鈴，並強調剛剛麥玉珍發言時間超過18分鐘，等等出去剪片又說她只有5分鐘可以詢答，強調要說明清楚以正視聽。

另外在質詢過程中，麥玉珍也詢問劉世芳，要解凍的案是否都有看，劉世芳回應因為提案很多，不是每一項都記得，因此會請署長負責主管跟委員回覆。

不料麥玉珍卻稱「剛好今天剛好黃捷委員沒有來，有來的話，可能要叫她上來幫你回答就好了，因為她，所有她都懂，她說因為我不懂嘛」。這番說法讓劉世芳直呼「蛤」、「什麼意思？」召委則是提醒麥玉珍「黃捷委員今天有來」。

麥玉珍則是又稱「我知道但是說我沒錯，她直接聽我講話就說，我比較不懂她比較懂，如果懂的話就問她」、「因為你提供的資料，我們，看了，整桌，今天的，5個署，我們都，真的，看得霧煞煞，我今天要講的是，要審查政府的案，但是呢，就是很急迫給我們，啊我們沒辦法一一去看，所以我們看的就是我們想要問的……」。

針對麥玉珍的質詢表現，在臉書、PTT、threads等社群上，網友也轉貼相關畫面並議論「不要浪費納稅人的錢！」、「只有4個案，他沒看還想發言」、「麥玉珍到底什麼意思？」、「明明自己講18分鐘了還說妳只有5分鐘？而且講了18分鐘也沒講到重點」、「給妳1個小時妳講的話大家還是聽不懂」、「看不懂她到底想講什麼」、「是不是她被笑看不懂法案就酸黃捷」、「有人可以翻譯翻譯，麥在講什麼嗎?」、「一想到納稅錢要養這種立委就很賭爛」等。

在12日的內政委員會上，麥玉珍稱對某一法案「有意見」，但翻了許久卻搞不清楚是哪一份報告，讓網友諷刺「好瞎的立委！哪一案都搞不清楚！」（圖擷自臉書）

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