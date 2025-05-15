昨怨聯繫不上朱立倫 李孝亮今現身藍營活動：為「不當發言」致歉

罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人、國民黨青年軍李孝亮。（資料照）

2025/05/15 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人、國民黨青年軍李孝亮昨日一席無法聯繫上黨主席朱立倫的談話，引發外界聯想，李孝亮今日上午出席「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」記者會時，一開始就先鞠躬道歉說，要為自己昨天的「不當發言」致歉。

李孝亮稱，因為他的發言讓朱立倫、國民黨發言人楊智伃在網路上遭受謾罵與批評，他感到「非常抱歉」，並許諾以後會謹言慎行，不再講出不適當的言論。

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國民黨副發言人鄧凱勛則說，他要幫李孝亮的發言做補充，強調李孝亮不需要道歉，而且他不認為李的言論有不當，真正該道歉的是民進黨政府，強調國民黨是團隊作戰，會用盡全力幫李孝亮等在第一線衝鋒陷陣的人。

鄧凱勛還說，國民黨一直與李孝亮保持密切聯繫，李今天坐在記者會現場，就是最好的證明，外界無需見縫插針，李孝亮滿腹委屈的說自己言論不當，就是那些想要看到國民黨分裂的人在見縫插針，國民黨會與李孝亮緊密合作，而且所有規劃都正在進行當中，外界不需要把李孝亮的談話無限上綱，過度放大解釋。

李孝亮則說，有了全國連署據點地圖幫忙，民眾會更願意出來參與連署，全台灣進行大串連，他希望有更多的人站出來一起簽署罷免民進黨立委的連署，不論身在那裡，只要點開地圖就可以知道。

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