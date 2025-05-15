囂俳！林沛祥自誇Top 1％人才 陳揮文酸：靠爸媽臭屁什麼

國民黨基隆市籍立委林沛祥陸續失言引爆輿論譁然。（資料照）

2025/05/15 11:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市國民黨籍立委林沛祥繼日前譏諷「罷團都是社會邊緣人」，惹怒公民團體，近日再被翻出曾自誇「我們是國會議員，百分之一的優秀人才」，囂張態度再引爆全台怒火，有網友嗆「讓林沛祥成為被罷免的top 1％!」資深媒體人陳揮文也狠酸，林沛祥靠爸媽選立委「是在臭屁什麼啊」。

林沛祥11日在政論節目上稱：「我一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體，因為這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要有些他們繼續撐下去的價值跟信仰，所以他們聚集在一起。」

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民進黨新北市議員卓冠廷12日翻出林沛祥去年12月在國會大亂期間的直播內容：「我們是國會議員耶，全台灣2300萬人，我們應該是那Top One Percent，一定是。那你身為Top One Percent，百分之一的優秀人才，講話要有一定的邏輯思維跟羞恥。」

林沛祥「自命不凡」的言論勾起網友不滿，有網友留言「是Top 1%的無恥」，「高傲自大，沒有智慧草包，這種腳在國會，是台灣的不幸」，「（林沛祥）可能自認是型男。跟安安等人都是一事無成，只顧著出門抹髮膠」，「他們還自以為是黨國貴族高級尊貴」。

名嘴陳揮文則在直播中稱：「林沛祥，如果今天你爸爸（林水木）不是市長、你媽媽（徐少萍）不是立委，你選得上嗎？」、「你是在臭屁什麼啊？」陳揮文還說：「你爸爸是市長、你媽媽是立委所以你時Top One Percent嗎？你憑什麼覺得你高人一等」。

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