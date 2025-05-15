鯤鵬會進大學助中國統戰 沈有忠：中共滲透校園情況趨嚴重

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

2025/05/15 09:40

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣經濟民主連合昨與立委召開記者會，揭露具新黨背景的「中華鯤鵬會」滲透校園為中國進行統戰。陸委會副主委沈有忠今（15）日在立院受訪表示，教育部目前已有相關登錄和揭露的制度，盼確保兩岸交流健康有序。他也示警，中共在我國校園滲透情況越來越嚴重，甚至有交流活動誘拉年輕人到紅色供應鏈參訪，甚至未來發展、就業，陸委會都會做好相關提醒。

經民連昨偕立委范雲、林宜瑾、郭昱晴召開記者會，指控「鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖的交流營隊，並持續借用國立大學場地進行招生說明，形同在我國高等教育機構推動中共統戰認同工程，呼籲教育部即刻防堵統戰漏洞，同時要求陸委會和內政部就相關事證對開鍘。

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沈有忠今天赴立法院外交及國防委員會報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」並備質詢前接受媒體聯訪。他表示，基本上陸委會立場是兩岸交流應依循健康有序原則，教育部現行已有相關登錄機制，陸委會也有揭露制度。

至於兩岸文教交流，沈強調，第一還是有很多的國家可以幫助我國學生更加國際化、多元化；第二，如果要到中國進行雙邊交流，千萬記得人身安全與事前登錄，確保交流健康有序地進行。

針對鯤鵬會滲透大學校園，沈有忠也示警，中共在校園滲透情況越來越嚴重，手法也越趨多樣，所以陸委會也會特別注意如交流行程，若有違規、違常情況，都會對不管是對岸或台灣邀請機關善意提醒並註記。

沈有忠指出，特別是有一些交流活動，是要去參訪所謂「紅色供應鏈」，甚至要誘拉年輕朋友未來到該地方發展和就業，這些陸委會都會做好相關提醒。

另外，針對國安局爆出組長謝亞里性騷慣犯醜聞爭議，國安局副局長黃明昭今天上午出席會議時，面對大量媒體詢問，並無回應。

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