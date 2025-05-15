國民黨南市副主委下令2天要2千份 四叉貓酸：還整疊抄錯

國民黨台南市黨部副主委莊占魁涉偽造罷免名冊與非法使用個資，台南地院裁定繳交20萬元保證金後停止羈押。（資料照）

2025/05/15 10:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，起訴書顯示，台南市黨部副主委莊占魁是在1月接獲電話指示，要求提供2罷免案各3千份罷免提議書。網紅四叉貓則轉貼起訴書內容，指莊占魁曾下令「兩天務必完成各1000份」，結果1000份只給3個人抄，還有發生整疊都寫錯的情況，讓四叉貓直呼「到底是多天兵？用抄的都能抄錯」。

國民黨台南市黨部人員涉罷免連署偽造文書，遭台南地檢署偵辦，南檢上週依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。在起訴書中指出，幾乎所有被傳喚者皆認罪，而莊占魁1月是接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供2罷免案各3千份罷免提議書。

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四叉貓昨在臉書則發文分享一些起訴書的重點，其中在第51頁顯示，莊占魁下令「兩天務必完成各1000份」、「現在分配下去抄還來得及」。1月30日黃清明還向區主任表示，「份數不夠可以用抄黨員名冊的方式達標」，鄭榮昌收到訊息後則回應「總收回310份，不足的部分正在『抄』」。黃清明則回覆「讚！辛苦了」。

而在起訴書第53頁顯示，2月1日時台南黨部書記長洪菽珮宣稱「哪一個縣市不是抄的」，「黃○盛」則回應「妳問他1000人份幾個人寫，他說3人，妳就炸了」。另在2月間洪菽珮與「盧○丞」對話，還罵對方沒去連署擺攤，結果盧宣稱「我算了一下份數加上手抄的，可以到2300。檢方對此指出「足證莊占魁等國民黨台南市黨部人員習以抄名冊方式收集連署書之事實」。對此四叉貓則說「1000份只給3個人抄也太累了吧......這些LINE紀錄證明台南黨部的員工們對於抄名冊習以為常」。

至於在起訴書第48頁則顯示，在抄寫連署名冊時，還發生「早上拿來那疊好像都寫錯格了」、「讓他重寫了」、「他沒照著寫，我過去才看到怎全跟範本不一樣」、「地址沒寫下面空白處，而是寫上面」等。對此四叉貓也直言「台南黨部到底是多天兵？連署書用抄的都能抄錯一整疊！」，網友也諷刺「照抄還會抄到要全重寫，好笨唷」。

在起訴書第53頁顯示，2月1日時台南黨部書記長洪菽珮宣稱「哪一個縣市不是抄的」，「黃○盛」則回應「妳問他1000人份幾個人寫，他說3人，妳就炸了」。（圖擷自臉書）

起訴書第51頁顯示，莊占魁下令「兩天務必完成各1000份」、「現在分配下去抄還來得及」。1月30日黃清明還向區主任表示，「份數不夠可以用抄黨員名冊的方式達標」。（圖擷自臉書）

在起訴書第48頁則顯示，在抄寫連署名冊時，還發生整疊抄錯的情況，對此四叉貓也直言「台南黨部到底是多天兵？連署書用抄的都能抄錯一整疊！」（圖擷自臉書）

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