蔣萬安赴議會被問盧秀燕 只答捷運不提「姊弟情」

台北市長蔣萬安今天到市議會進行專案報告。（記者方賓照攝）

2025/05/15 09:44

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（15）天到台北市議會進行專案報告，會前被追問昨天到台中與台中市長盧秀燕互動熱絡，「姊弟同心」的一番對話，後續如何協助時，蔣萬安只提希望捷運藍線盡快如期完工，不多做政治表態。

台北市議會國民黨團昨總動員進行罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的車隊掃街，國民黨主席朱立倫也現身領軍，身為台北市要角的市長蔣萬安缺席主場，反而到台中參加台中捷運藍線機電系統簽約儀式，與盧秀燕同台，在黨內拱盧秀燕選黨主席聲浪興起之際，格外引人聯想。

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而兩人在簽約儀式過程中互動，盧秀燕先喊話：「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」，要「姊弟同心」；蔣萬安回應「姊姊說的話、全力以赴，沒有第二句話」，互動更是引起關注。

蔣萬安今天被問到作為盧秀燕的弟弟，怎麼協助時表示，昨天特別到台中參加捷運藍線興建的簽約儀式，台北市政府一定會給予全力協助，期待捷運藍線盡快如期如質的完工。

此外，對於總統賴清德是否出席雙北世界壯年運動會開幕儀式，蔣萬安表示，世壯運執委會、體育局向他報告，總統府通知，賴清德當天無法出席，會以發賀電的方式祝賀活動圓滿順利。

台北市長蔣萬安今天到市議會進行專案報告。（記者何玉華攝）

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