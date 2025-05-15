爭取輝達高雄設廠、如何行銷高雄 陳其邁曝這些做法

高市議員李雅芬關切輝達執行長黃仁勳有無可能到高雄，陳其邁強調尊重輝達規劃。（翻攝官網））

2025/05/15 09:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅芬今質詢時關切輝達執行長黃仁勳訪台時、有無可能來高雄?如果來高雄、市府會怎麼行銷?市長陳其邁答詢強調須尊重輝達對訪台行程的規劃，如果真的來高雄，會邀請黃仁勳體驗夜市美食、左楠就很多。

李雅芬說，輝達執行長黃仁勳安排到台灣，傳出會宣布設計總部落腳地點，目前聽聞有7個縣市爭取，想知道市長陳其邁有無想法?黃仁勳5月台灣行會不會到高雄?假設來高雄，市府會如何把握機會行銷高雄?

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陳其邁答詢指出，怎樣讓城市服務升級、產業轉型，是現階段最重要的課題，高雄跟輝達的合作機會正在進行中，包括燈塔計畫、智慧醫療等，至於上次與輝達接觸時並沒觸及總部等議題，這部分尊重輝達的規劃。

他進一步提到，黃仁勳執行長5月到台灣，初步了解主要以台北活動為主，如果有機會南下高雄，他會想邀請黃仁勳體驗高雄夜市、道地美食，左楠就很多；也讓他感受高雄產業相關條件，包括豐沛人才培養計畫。

李雅芬則鼓勵陳其邁，希望以爭取台積電的精神爭取輝達到高雄。

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