取經未來城市建設 張善政率團考察東京品川都市再生核心

桃園市長張善政14日率團考察橫濱站與高輪Gateway站。（圖由桃市府提供）

2025/05/15 09:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政14日率團考察橫濱站共構規劃以及品川都市再生計畫扮演關鍵角色的高輪Gateway站推動歷程，了解日方如何利用科技推動都市再生，進一步貫徹未來城市理念。

桃市府表示，橫濱市位於神奈川縣東京都市圈內，為日本人口第2多的城市，橫濱站則是日本最繁忙的車站之一，涵蓋JR東日本、東急電鐵、京急電鐵、相模鐵道、橫濱高速鐵道、橫濱市營地下鐵等6家鐵路公司共11條路線，不僅轉乘複雜，啟動都市再生更有賴多方協調。

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JR東日本株式會社橫濱支社地域共創部次長大小原敦史分享2009年啟動的「Excite橫濱22」計畫，除了改造鐵路站體，包含站前廣場、步行及自行車騎乘環境、主幹道道路整備等，都經過綜合性規劃，配合民間開發案提升周邊商業效益與生活機能；此外，橫濱站做為防災避難空間，也於設計之初納入考量，包含建築物內部的辦公場所、電影院等，均具備防災能力。

張善政一行隨後前往高輪Gateway站實地考察，他也體驗自動行駛載具，對AR科技重現此江戶時代「高輪堤」榮景感到印象深刻，桃市府表示，高輪Gateway站為配合東京奧運，於2020年先行啟用車站運作，目前則持續進行周邊開發，期待透過都市再生計畫，延續此處自江戶時代的交通樞紐地位，打造為東京新門戶及與國際交流的窗口。

JR東日本株式會社行銷總部城鎮開發部門品川單位經理久保田基義表示，「TAKANAWA GATEWAY CITY」大規模再開發計畫屬於品川都市再生計畫，目標為打造兼具國際交流、商業、文化、居住與創新實驗的複合都市，部分設施已於今年3月配合車站南札口工程於竣工開業，後續將設立國際級飯店、辦公大樓、會議中心、住宅及未來劇場等場域。

桃園市長張善政14日率團考察橫濱站與高輪Gateway站。（圖由桃市府提供）

桃園市長張善政14日率團考察橫濱站與高輪Gateway站。（圖由桃市府提供）

桃園市長張善政14日率團考察橫濱站與高輪Gateway站。（圖由桃市府提供）

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